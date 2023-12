Home

Cronaca

Leccia-Scopaia, comitati A.S.L.: “Ennesimo centro commerciale, per voi la città è solo da spolpare”

Cronaca

4 Dicembre 2023

Leccia-Scopaia, comitati A.S.L.: “Ennesimo centro commerciale, per voi la città è solo da spolpare”

Livorno 4 dicembre 2023 – Leccia-Scopaia, comitati A.S.L.: “Ennesimo centro commerciale, per voi la città è solo da spolpare”

“Stamani abbiamo appeso uno striscione tra la Scopaia e la Leccia, dove sta nascendo l’ennesimo centro commerciale nell’area della ex fornace Canaccini.

Questo nuovo centro prende vita accanto a un supermercato già esistente (IN’s), a pochi metri dal centro commerciale della Leccia, a pochi metri da quello del Parco Levante, vicino all’area commerciale di Grotta delle Fate e a pochi chilometri da quello di Porta a Terra.

Livorno è una città in cui è già stata pianificata un’importante cementificazione e, nonostante questa sia un’area privata già precedentemente cementificata, ci chiediamo:

ma la città di Livorno ha davvero bisogno di un altro centro commerciale?

Possibile che non ci siano alternative e non si riesca ad immaginare uno sviluppo diverso oltre a cemento nelle aree verdi e centri commerciali?

E non ci vengano a raccontare che quest’area porterà nuovi posti di lavoro. Perché se questo può essere vero nell’immediato, considerando che la popolazione di Livorno è in costante decrescita, è anche vero che se ne perderanno altrettanti per tutte le attività di quartiere che soffriranno di questo ennesimo polo.

La diffusione dei centri commerciali, infatti, distrugge i piccoli negozi di quartiere, la cui presenza aiuta a salvaguardare il tessuto sociale e il presidio del territorio da parte della comunità.

La situazione attuale con la crisi sanitaria ed ecologica in atto ci spinge a ripensare ad un modello di sviluppo che favorisca gli esercizi locali, a minore impatto ambientale.

È chiaro a tutti come la creazione dei centri commerciali a Livorno abbia progressivamente svuotato il centro cittadino, impedendo la sopravvivenza delle economie locali e favorendo invece lo sviluppo di un modello incentrato sul guadagno di pochi”.

Comitati di Lotta – Ambiente, Salute e Lavoro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin