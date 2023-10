L’eclissi anulare di sole che non vedremo: ecco come ammirare l’anello di fuoco online

Home

11 Ottobre 2023

Una fantastica eclissi anulare di sole sarà visibile in un’ampia fascia di territorio compresa tra gli Stati Uniti nord-occidentali fino al Brasile sabato 14 ottobre 2023. Si tratta di un evento raro e spettacolare, che si verifica quando; la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, ma non lo copre completamente, lasciando un anello luminoso intorno al disco lunare.

È un vero peccato che questo straordinario fenomeno celeste non sia visibile dall’Europa ma per la prossima eclissi totale di Sole nel nostro continente occorrerà attendere il 12 agosto 2026. Nell’eclissi prevista tra due settimane oltreoceano, la circonferenza del disco lunare non sarà abbastanza grande da ricoprire la circonferenza solare. Questo succederà poiché la Luna verrà a trovarsi in prossimità del suo perigeo, cioè il punto più distante dalla Terra, risultando un po’ più piccola.

L’eclissi apparirà quindi come un vero e proprio anello di fuoco. Si tratta di un fenomeno particolarmente suggestivo che è osservabile sono in alcune occasioni. Il prossimo evento sarà visibile da milioni di persone comprese tra Messico, America Centrale e Sud America, fino al Brasile. Moltissime altre località potranno vedere un’eclissi parziale di Sole.

L’eclissi anulare inizierà:

alle 15:12 ora locale (UTC-7) nella città di Medford, nell’Oregon, e terminerà alle 18:11 ora locale (UTC-3) nella città di Salvador, in Brasile.

La durata massima dell’anello di fuoco sarà di 4 minuti e 28 secondi; e si verificherà alle 16:38 ora locale (UTC-5) nella città di Durango, in Messico.

L’eclissi sarà accompagnata da una riduzione della luminosità solare del 90% nelle aree interessate dall’anello di fuoco, e da una variazione della temperatura di circa 3°C.

Dall’Italia l’eclissi sarà osservabile attraverso i numerosi eventi live streaming che forniranno immagini in tempo reale dell’evento. Forse il più importante sarà il webcast della NASA in programma dalle 17:30 ora italiana del 14 ottobre 2023. Questo è il link alla diretta streaming della NASA

