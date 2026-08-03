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Lega Collesalvetti: “Consiglio Comunale allucinante, 14 ore di caos, ritardi e mancanza di rispetto istituzionale”

Collesalvetti

3 Agosto 2026

Lega Collesalvetti: “Consiglio Comunale allucinante, 14 ore di caos, ritardi e mancanza di rispetto istituzionale”

Collesalvetti (Livorno) 3 agosto 2026

Un Consiglio Comunale allucinante, durato ben 14 ore e iniziato con oltre due ore di ritardo nel silenzio totale della maggioranza. È quanto accaduto nella seduta dello scorso 31 luglio a Collesalvetti, convocata per l’approvazione della Salvaguardia di Bilancio. La sezione locale della Lega esprime una ferma condanna per lo spettacolo indecoroso offerto dal Partito Democratico e dalle forze di maggioranza.

## Caccia al numero legale e zero scuse

La seduta, prevista per le ore 9:30, è rimasta paralizzata per 120 minuti a causa della deplorevole assenza dei consiglieri di maggioranza. Una rincorsa affannosa all’ultimo consigliere utile per garantire il numero legale, che ha fatto slittare l’inizio dei lavori senza che il Sindaco o la maggioranza sentissero il dovere di rivolgere pubbliche scuse ai consiglieri di opposizione e ai cittadini presenti.

## Dipendenti stremati e regolamenti forzati

Il ritardo iniziale ha trascinato la seduta per quattordici ore consecutive. La Lega condanna fermamente la gestione del Presidente del Consiglio Comunale, che ha forzato la mano sui regolamenti, costringendo il personale dipendente dell’ente a turni di lavoro estenuanti fino a 10 ore consecutive, e non sappiamo se hanno concesso le dovute pause previste. Una totale mancanza di rispetto per la dignità dei lavoratori del Comune.

## Impreparazione e teatrino politico

Il dibattito ha toccato vette surreali. Abbiamo assistito a consiglieri di maggioranza totalmente impreparati e incapaci di intervenire nel merito dei provvedimenti. Lo scenario è diventato bizzarro quando alcuni Assessori hanno preso la parola su deleghe non proprie, mentre gli assessori competenti si eclissavano strategicamente nel momento di rispondere alle domande cruciali sugli atti in discussione.

## Bocciature ideologiche per salvare le poltrone

Tutti gli atti presentati dalle opposizioni sono stati sistematicamente bocciati dalla maggioranza senza alcun fondamento giuridico, ma per puro pregiudizio politico. L’unico obiettivo del PD e dei suoi alleati è stato quello di blindare la Salvaguardia di Bilancio nell’ultimo giorno utile, dando priorità assoluta alla sopravvivenza delle proprie poltrone rispetto al bene della comunità.

La Lega Sezione Collesalvetti continuerà a vigilare e a denunciare con forza questa gestione dilettantesca e arrogante della macchina comunale, che offende le istituzioni e i cittadini di Collesalvetti.