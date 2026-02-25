Home

25 Febbraio 2026

Stagno (Livorno), 25 febbraio 2026 Lega Collesalvetti: Lavori di riverniciatura delle strisce pedonali in corso a Stagno

Sono in corso i lavori di riverniciatura delle strisce pedonali sulla SS1 a Stagno, dopo i recenti interventi di ripristino degli avvallamenti che hanno creato disagi ai cittadini abitanti nei condomini limitrofi.

I cittadini esprimono soddisfazione per i lavori effettuati, che hanno ridotto notevolmente le vibrazioni e i danni alle abitazioni. “Adesso la notte dormiamo meglio, anche se avvertiamo ancora una leggera vibrazione al passaggio di mezzi pesanti”, dichiarano i residenti.

La Sezione di Collesalvetti della Lega, guidata da Laura Petreccia e Vito Capogna, responsabile della Sicurezza, si è espressa a favore di una soluzione a lungo termine per prevenire future criticità. “È necessario rivedere la viabilità dei TIR e deviare il traffico pesante prima di entrare nella frazione di Stagno, dirottandolo sullo svincolo per l’A12”, afferma Capogna.

La Lega Collesalvetti continuerà a monitorare la situazione e a lavorare al fianco dei cittadini per garantire la sicurezza e la qualità della vita nella zona.