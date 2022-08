Home

Lega contestata in via Giordano Bruno, gli esponenti del Carroccio lasciano la zona

26 Agosto 2022

Livorno 26 agosto 2022 – Lega contestata in via Giordano Bruno, gli esponenti del Carroccio lasciano la zona

La Lega Salvini Livorno presente in via Giordano Bruno con l’onorevole Manfredi Potenti, i consiglieri comunali Carlo Ghiozzi e Alessandro Perini e alcuni attivisti è stata contestata

L’evento della Lega, organizzato prima degli ultimi tragici fatti avvenuti (la morte di Denny, l’incendio del camper e la bomba carta) non è riuscito ad avere l’effetto sperato nonostante l’appello del consigliere Perini: “chiedo aiuto agli abitanti della Guglia, facciamo come in via Bengasi”.

Al posto di abitanti disposti a parlare con gli esponenti leghisti, gli uomini del carroccio hanno trovato ad accogliergli uno striscione ed un folto gruppo di persone che gli ha contestati tutta la sera

Dopo alcuni momenti di tensione tra manifestanti e il consigliere Perini, i tre esponenti leghisti e gli attivisti, onde evitare ulteriori disordini hanno deciso di lasciare la zona

