Lega: Dibattito negato in Consiglio sulla Solidarietà alla vigilessa aggredita a Shangay mentre andava al lavoro

30 Giugno 2023

Livorno 30 giugno 2023 – Lega: Dibattito negato in Consiglio sulla Solidarietà alla vigilessa aggredita a Shangay mentre andava al lavoro

Prima dell’inizio del Consiglio Comunale, il Consigliere del PD Enrico Bianchi, mi ha avvicinato chiedendo se fossi d’accordo a proporre una comunicazione per esprimere solidarietà alla vigilessa aggredita a bastonate nel quartiere di Shangay.

Allo stesso ho manifestato il mio pieno assenso a questa iniziativa e, visto che era sua l’iniziativa, di chiedere lui stesso al Presidente del Consiglio di fare tale atto all’inizio della seduta.

Poco dopo il Consigliere è tornato dicendo che aveva parlato con il Presidente del Consiglio e che la comunicazione non poteva essere fatta perché la vigilessa era in borghese, sulla sua macchina personale e che l’aggressore la aveva scambiata per un’altra persona e che aveva chiesto scusa (bontà sua!).

In Consiglio su richiesta di altri Consiglieri, il Presidente ha continuato a negare tale comunicazione adducendo le solite motivazioni.

A prescindere dal fatto che la vigilessa fosse in borghese o meno ed utilizzasse la sua automobile personale o quella di ordinanza, riteniamo assurdo che si sia negata la possibilità di discuterne all’interno del Consiglio Comunale di quanto accaduto: è stata infatti aggredita una persona con un bastone ed in particolare una donna, a prescindere dal suo ruolo, presa a mazzate la sua auto e rincorsa per le strade della città.

La complessità di questo fatto non era degna di essere dibattuta forse dai consiglieri?

Riteniamo invece il fatto gravissimo a prescindere, e che in Consiglio tale comunicazione doveva essere svolta, stigmatizzando questo intollerabile atto contro le donne messo in atto da personaggi liberi di poter aggredire con mazze e minacce chiunque.

Per tanto, dal nostro punto di vista, come Lega esprimiamo la nostra massima solidarietà alla vigilessa e donna aggredita brutalmente. Riteniamo che simili atteggiamenti debbano essere sempre stigmatizzati e denunciati ad ogni livello ed in ogni contesto possibile, altrimenti è inutile presentare e votare mozioni durante la Festa della Donna per poi dimenticarsi di queste 5 minuti dopo, finita la ricorrenza.

Riteniamo per tanto questa scelta portata avanti da alcuni esponenti del PD di non voler aprire un dibattito di quanto accaduto a Shangay solamente per non voler evidenziare ancora una volta come la città continui ad essere fuori controllo dal punto di vista della sicurezza, sia un atto e decisione di una gravità inaudita, da stigmatizzare proprio alla luce della tanto sbandierata sensibilità nei confronti delle donne ma utilizzata solo a tratti, ovvero quando politicamente conviene.

Carlo Ghiozzi CapoGruppo Lega

