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Lega, Ghiozzi: “Ripartiamo dal territorio. Aprire sedi e ascoltare i cittadini è la nostra strada per tornare a crescere”

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18 Luglio 2026

Lega, Ghiozzi: “Ripartiamo dal territorio. Aprire sedi e ascoltare i cittadini è la nostra strada per tornare a crescere”

Livorno 18 luglio 2026 Lega, Ghiozzi: “Ripartiamo dal territorio. Aprire sedi e ascoltare i cittadini è la nostra strada per tornare a crescere”

L’inaugurazione della nuova sede provinciale della Lega in via Diaz 7 diventa per il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale a Livorno, Carlo Ghiozzi, anche l’occasione per tracciare la strada del partito in vista delle prossime sfide elettorali.

Dopo gli ultimi risultati elettorali, sia a livello nazionale sia locale, la Lega è chiamata a una fase di rilancio e Ghiozzi individua nel rapporto diretto con i cittadini il punto da cui ripartire.

“Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto: apriamo le sedi, ascoltiamo le persone e poi cerchiamo di risolvere i problemi“, ha dichiarato il capogruppo leghista.

Secondo Ghiozzi, la presenza sul territorio resta l’elemento centrale della strategia del partito: “Qui sul territorio livornese siamo un esempio perché siamo su tutti i problemi politici che ci sono sul territorio. Noi facciamo il nostro“.

Nel suo intervento non è mancato il riferimento al calo di consenso registrato dalla Lega negli ultimi anni e alla necessità di recuperare il rapporto con una parte dell’elettorato.

“Quando si parla di elezioni c’è tutta una dinamica non solo locale ma anche a livello nazionale“, ha spiegato Ghiozzi, ricordando il percorso elettorale del partito: “La Lega in passato è arrivata addirittura a scendere al 4%, poi è risalita al 30%, ora stiamo calando ma niente vieta che alle prossime elezioni possiamo risalire“.

Un passaggio anche sul ruolo del generale Roberto Vannacci e sul possibile impatto sul bacino elettorale del centrodestra. Ghiozzi non entra in una contrapposizione diretta, ma richiama la necessità per la Lega di mantenere una propria identità e presenza.

La ricetta indicata dal capogruppo comunale è quella della continuità: “L’importante è essere sinceri con le persone, concreti e sempre disponibili come noi siamo“.

L’apertura della nuova sede viene quindi presentata dalla Lega come un investimento politico e organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento cittadino e tornare a intercettare il consenso degli elettori.