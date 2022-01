Home

27 Gennaio 2022

Lega: “In questi momenti di forte crisi uno sciopero all’interno del porto è da scongiurare in tutti i modi”

Livorno 27 gennaio 2022

In questi momenti di forte crisi uno sciopero all’interno del porto è da scongiurare in tutti i modi.

Leggiamo le dichiarazione del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale, Dott. Matteo Paroli, che sono una chiara espressione di impegno nei confronti dei lavoratori che operano tra le banchine del porto livornese.

Le richieste da parte di questi ultimi sono di totale importanza per la garanzia di diritti fondamentali così come le risposte e gli impegni che la stessa Authority ha comunicato, sembrano andare in questo senso.

Ci sono infatti impegni precisi per la realizzazione del presidio sanitario al fine di garantire la sicurezza di ogni operatore sul posto di lavoro; gli incontri con il 118 e le associazioni del settore sanitario sono un primo importante passo per risolvere il problema ed assicurare questo sacrosanto diritto ai lavoratori.

Così come il tentativo di risolvere l’incertezza del precariato nel comparto della logistica di chiara non pertinenza diretta dell’Autorità Portuale:

l’aggiornamento da parte della stessa dell’ordinanza sugli avviamenti in porto da parte delle imprese che si prefigge di migliorare gli strumenti di valutazione ed indirizzo rispetto alla composizione dell’organico dei lavoratori del porto e al contempo rendere maggiormente tempestiva e omogenea l’attività di monitoraggio sullo svolgimento in sicurezza delle attività portuali, va proprio in questa direzione.

Auspichiamo che i sindacati svolgano il loro dovere di tutela dei lavoratori andando a vigilare e controllare che quello che è stato promesso dall’Autorità, sia mantenuto e realizzato e che non rimangano solo dichiarazioni d’intento, ma senza mettere in crisi sia le aziende che lavorano in porto già fortemente colpite dall’inflazione e dalla pandemia, sia tutto il sistema portuale livornese nell’esclusivo interesse di tutti gli attori che vi operano all’interno.

Dobbiamo lavorare tutti insieme concretamente e con responsabilità affinché non vi siano più fallimenti di aziende come l’MT Logistica, che rischiano di mandare a casa decine di lavoratori e mettere in crisi numerose famiglie.

E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi, Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier

del Comune di Livorno

