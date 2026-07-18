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Lega, inaugurata la nuova sede di Livorno. Ceccardi: “Saremo un punto di riferimento per i cittadini”

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18 Luglio 2026

Lega, inaugurata la nuova sede di Livorno. Ceccardi: “Saremo un punto di riferimento per i cittadini”

Livorno 19 luglio 2026 Lega, inaugurata la nuova sede di Livorno. Ceccardi: “Saremo un punto di riferimento per i cittadini”

La Lega rafforza la propria presenza sul territorio livornese con l’inaugurazione della nuova sede di via Diaz 7. All’appuntamento ha preso parte anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi, che ha ribadito il ruolo del partito come punto di ascolto e di riferimento per i cittadini.

“Siamo anche a Livorno, ci trovate qui come in tante altre città della Toscana e d’Italia perché la Lega c’è per i cittadini“, ha dichiarato Ceccardi durante l’inaugurazione. L’esponente del Carroccio ha sottolineato come la nuova sede voglia rappresentare uno spazio aperto a chi desidera confrontarsi con il partito, segnalare criticità o denunciare le mancanze dell’amministrazione cittadina.

“Lega c’è per coloro che hanno bisogno di ascolto e per chi vuole denunciare le mancanze dell’amministrazione. C’è una parola per tutti i cittadini”, ha aggiunto.

Nel suo intervento Ceccardi ha infine ribadito l’impegno del partito sul territorio: “Noi siamo qua oggi, ci saremo domani. Siamo da anni presenti e siamo qui a ribadire la nostra presenza e il nostro impegno a Livorno, così come in tutte le città della Toscana”.

L’inaugurazione della sede rappresenta un ulteriore tassello nella strategia della Lega di consolidare la propria organizzazione locale e rafforzare il rapporto diretto con il territorio.