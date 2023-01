Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lega: “Le strisce blu sul Viale Italia, subito dal 1° aprile devono tornare bianche”

Aree pubbliche

14 Gennaio 2023

Lega: “Le strisce blu sul Viale Italia, subito dal 1° aprile devono tornare bianche”

LIVORNO 14 gennaio 2023 – Lega: “Le strisce blu sul Viale Italia, subito dal 1° aprile devono tornare bianche”

“Il 31 marzo prossimo scadrà il contratto con Tirrenica Mobilità per la gestione dei parcheggi a pagamento; finalmente avremo la possibilità di cancellare le odiose strisce blu che, come Lega, abbiamo contrastato fin dai tempi delle Giunte sia di Cosimi che di Nogarin, appena furono istituite.

L’Amministrazione Comunale con il Sindaco Salvetti in testa però, invece di procedere in tal senso, sembra comunque voler prorogare questo balzello fino alla fine dell’estate prossima.

Una proposta fuori luogo che contrastiamo fin da subito:

con la fine della convenzione con Tirrenica Mobilità le strisce blu, almeno sul Viale Italia, devono tornare immediatamente bianche.

Non è pensabile aspettare la fine dell’estate per ristabilire un sistema di sosta dignitosa per tutti i cittadini livornesi che devono poter frequentare liberamente qualsiasi stabilimento balneare o tratto di costa cittadino; non sarebbe pertanto giusto continuare ad affrontare la nuova stagione estiva ormai prossima con due pesi e due misure, con mezzo Viale Italia a pagamento e mezzo invece libero per la sosta così come è stato fino ad oggi.

Chi viene danneggiato, oltre ai livornesi, sono anche tutti gli imprenditori di quel tratto di Viale Italia penalizzato non solo dalle strisce blu, ma anche dalla recente chiusura del contro-viale tra la terrazza ed il cantiere Benetti.

Per questi motivi presenteremo in Consiglio Comunale una mozione che vada verso l’indirizzo di ripristinare fin dal 1° aprile tutte le strisce bianche su tutto il viale a mare.

Ma questo non può sicuramente bastare per affrontare seriamente le varie stagioni estive nel tempo; come Lega infatti presenteremo un nostro progetto legato alla possibilità di agevolare la sosta dei livornesi e dei residenti senza però dimenticare la possibilità di realizzare un servizio per gli auspicabili turisti che vorranno usufruire del nostro lungo mare.

Con il Dipartimento Mobilità del Direttivo Comunale del nostro Partito proporremo infatti a breve quella che riteniamo la ricetta giusta per questa porzione di città che dovrà essere usufruibile liberamente per i livornesi, ma che dovrà essere anche attrattiva per un prevedibile flusso turistico da potenziare su tutta la nostra costa.

Serve pertanto una soluzione a breve ed una a lungo termine e come Lega presto avanzeremo la nostra proposta per risolvere questo annoso problema che non si è mai voluto affrontare seriamente per il bene e lo sviluppo del nostro littorale e di chi vi opera”.

Il Capogruppo Lega Comune di Livorno

Carlo Ghiozzi

Il Segretario Lega Sezione di Livorno

Michele Gasparri

I Consiglieri Comunali Lega

Alessandro Perini e Giulia Pacciardi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin