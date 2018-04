Lega, L’incontro a Castiglioncello

Sabato mattina si è tenuta a Castiglioncello l’iniziativa di presentazione degli eletti della Lega sul territorio. Nell’ auditorium di Villa Celestina, il neo Consigliere Regionale Roberto Biasci e il neo Deputato Manfredi Potenti hanno esposto ai cittadini i propositi della Lega sul territorio.

Sul palco, anche il Presidente nazionale Lega Toscana Francesco Pellati e il Commissario della sezione comunale Bassa val di Cecina Costanza Vaccaro che ha moderato l’ incontro. In apertura, un momento di ricordo per la figura del Senatore Altero Matteoli, già residente a Castiglioncello nei primi anni ’80.

Presenti, poi, alcuni esponenti di attività locali, come quella dei pescatori (rappresentati da Massimo Piccinetti di Castiglioncello) e i balneari (con Andrea Bini di Vada), i quali hanno potuto esporre le criticità dei settori di riferimento. La Lega si considera già in campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative e, proprio a Rosignano, intende promuovere una Scuola di Formazione per l’ Amministrazione Comunale: un’ occasione di preparazione sulle attività dei comuni e dei loro organi. Le percentuali che gli elettori hanno tributato alla Lega con le ultime elezioni, responsabilizza il movimento, il quale intende coinvolgere al massimo tutte le professionalità dei simpatizzanti nella stesura dei programmi e delle liste.

Commissario Sezione Bassa Val di Cecina COSTANZA VACCARO

Onorevole MANFREDI POTENTI

Consigliere Regionale ROBERTO BIASCI