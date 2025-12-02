Home

Lega Livorno: Michele Gasparri riconfermato Segretario all’unanimità

3 Dicembre 2025

Livorno 3 dicembre 2025

Si è svolto il Congresso cittadino della Sezione di Livorno della Lega per Salvini Premier, presieduto dall’Onorevole Andrea Barabotti. L’evento svolto all’Hotel Palazzo con circa un centinaio di iscritti aventi diritto al voto, ha visto la riconferma plebiscitaria del Segretario uscente, Michele Gasparri, acclamato all’unanimità per il suo secondo e ultimo mandato triennale, come previsto dallo Statuto.

Durante il Congresso è stato inoltre eletto il nuovo Direttivo della Sezione, composto dai seguenti membri, in ordine di preferenze ricevute: Carlo Ghiozzi (Segretario Provinciale della Lega e Capogruppo in Consiglio Comunale), Fabio Colaciello, Sebastiano Alimandi, Giovanna Granata, Massimo Montuori e Walter Terreni.

Non sono risultati eletti Luca Tacchi, Elisa Giordano e Paolo Turcheschi.

Nel presentare la sua candidatura, il Segretario Michele Gasparri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti e ai militanti: ” Questo è il secondo e ultimo mandato che mi candido, – ha dichiarato – vi ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato in questo triennio e vi ringrazio per la fiducia che mi rinnovate per il prossimo. Continuerò a portare avanti il mio impegno come ho fatto in questi anni perché credo nel cambiamento della nostra Livorno, per la passione politica che mi coinvolge ogni giorno in questa grande famiglia, al nostro Capitano Matteo Salvini, e a tutti i sostenitori e militanti della Lega. Sarà mio dovere dare il massimo per i successivi tre anni per raggiungere i prossimi obiettivi per il bene della città.”

Gasparri ha evidenziato con orgoglio la serietà e competenza della Sezione: “La nostra Sezione è una delle poche in Toscana e in provincia di Livorno che non è stata commissariata in questi tre anni e abbiamo portato fino in fondo il nostro mandato. Questo dimostra la nostra serietà e competenza sul territorio livornese.”

Il Segretario ha ripercorso i risultati ottenuti in collaborazione con il Capogruppo Carlo Ghiozzi e i militanti, citando, tra gli altri, il conseguimento della “Zona Rossa” per la sicurezza in aree critiche, il blocco in Consiglio Comunale del Piano Operativo della città, e il salvataggio della Torre dell’Avvisatore Marittimo, caso portato al MIT che ha portato alla concessione di una proroga biennale e che presto diventerà obbligo nel Codice Nazionale della Navigazione. Ha inoltre ricordato le numerose presenze a Livorno del leader Matteo Salvini e di Ministri e Parlamentari della Lega. Per il prossimo triennio, Michele Gasparri ha delineato gli obiettivi: “Il mio programma per il prossimo triennio sarà quello di lavorare insieme a tutti voi […] non solo per confermare la vittoria del Centrodestra alle prossime Politiche confermando un parlamentare del nostro territorio, ma anche per cercare una figura idonea e vincente della Lega che si candiderà a Sindaco. Faremo un programma da subito […] per dare fiducia ai cittadini livornesi e per uscire dal tunnel del PD.”

Il Segretario ha concluso con un forte messaggio di unità: “Sono convinto che insieme ai nuovi membri del Direttivo, ma soprattutto insieme a tutti voi presenti e non, che la Lega a Livorno tornerà grande e darà una svolta a questa città… Forza Lega e grazie a tutti per essere venuti qua oggi e buon voto.”