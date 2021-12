Home

Lega Rosignano – Raccolta di cibo e coperte devoluta al Canile di Cecina

6 Dicembre 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 dicembre 2021

Nei giorni scorsi, una rappresentanza della Lega di Rosignano ha consegnato cibo, medicinali e coperte alla struttura “Oasi del Cane e del Gatto” sita in Via della Macchia a Cecina.

La raccolta, dedicata ai cani e ai gatti ospitati dall’ oasi, è stata effettuata presso la sede della Lega di Rosignano e ha visto iscritti e non iscritti al partito recarvisi per donare alimenti, articoli farmaceutici e coperte.

La delegazione, composta dal Capogruppo Lega in Consiglio comunale a Rosignano Roberto Biasci, dal Responsabile organizzativo Lega di Rosignano Mario Romanu e dalla Responsabile provinciale di Livorno del Dipartimento Benessere Animale Antonella Lavista, grazie ai cittadini che hanno portato le loro donazioni presso la sede della Lega di Rosignano, ha potuto consegnare circa 30 kg di cibo, oltre a medicinali e coperte necessarie per gli animali ad affrontare l’imminente freddo.

L’iniziativa promossa è frutto della generosità di quei cittadini che non guardano al simbolo politico, ma al buonsenso e alla sensibilità umana.

Pertanto, continueremo anche come segno di gratitudine nei loro confronti, a portare avanti questa iniziativa e a raccogliere, presso la sede della Lega di Rosignano di Via Aurelia 499, cibo, medicinali e coperte anche per altre strutture e associazioni animaliste del territorio.

