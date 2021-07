Home

Lega: “Stop stombamento Rio Maggiore, intercettare e risolvere problema scarichi liquami”

13 Luglio 2021

Lega: “Stop stombamento Rio Maggiore, intercettare e risolvere problema scarichi liquami”

Le dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Perini

Livorno 12 luglio 2021

La Lega Livorno tramite il suo consigliere Alessandro Perini comunica che il gruppo consiliare presenterà una mozione per chiedere che siano interrotti i lavori di stombamento del rio Maggiore e di procedere subito con il ripristino delle condizioni di igiene e salubrità delle acque del rio Maggiore.

Alessandro Perini dichiara inoltre:

“Il Rio Maggiore è una fogna a cielo aperto, fermare lo stombamento fino a che il problema non sarà risolto.

Regione, Genio Civile e Comune hanno compartecipato all’apertura di una fogna a cielo aperto in piena città.

I problemi che ne sarebbero conseguiti erano ben noti e sono esattamente gli stessi di 50 anni fa:

odori rivoltanti che tormentano i residenti entrandogli fin dentro le camere, ratti in giardino, zanzare.

C’è poi un fatto di assoluta gravità che va evidenziato:

nel progetto preliminare il problema era stato affrontato con soluzioni tecniche precise per intercettare i liquami, che però sono state disattese in fase di lavori.

Alla fine, a confermare l’assurdo risultato ottenuto, sono state le analisi delle acque svolte da Arpat.

Quello che è incredibile è che le analisi sono state fatte solo per l’insistente richiesta del comitato di residenti; non di iniziativa dei soggetti preposti, in fase di studio dei progetti.

Su mia richiesta, in sede corso di Commissione consiliare, il sindaco Salvetti aveva promesso di risolvere il problema grazie all’intervento di ASA e di ripetere nuove analisi delle acque, rendendone pubblici i risultati.

Sono passati mesi, ma “a naso” il problema dei liquami nel Rio Maggiore sembra tutt’altro che risolto.

Di rendere pubblici i risultati dei rilevamenti non si è più saputo nulla e anche le analisi, probabilmente, non sono mai state ripetute, visto che non si riescono ad avere i relativi documenti.

Davanti a cotanta inaffidabilità, l’unica soluzione che tuteli i cittadini, e il loro diritto alla salute, è una sospensiva dei lavori di stombamento.

Stop ai lavori fino a che il problema non sarà risolto, il danno non deve essere incrementato”.

