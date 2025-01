Home

9 Gennaio 2025

Lega: Zls Toscana, grazie al Governo Regione protagonista nel circuito internazionale della logistica

Livorno 9 gennaio 2025 Lega: Zls Toscana, grazie al Governo Regione protagonista nel circuito internazionale della logistica

“Con la formalizzazione del DPCM istitutivo della Zona logistica semplificata (Zls), il Governo garantisce alla Toscana un ruolo da protagonista nel circuito internazionale della logistica”.

Così il deputato della Lega Andrea Barabotti e la capogruppo in Consiglio regionale della Toscana Elena Meini commentano l’istituzione della Zls Toscana, costituita da un insieme di aree industriali e artigianali, collegate da infrastrutture strategiche come porti, aeroporti e interporti, che vengono collettivamente inserite all’interno di questa area ZLS al fine di ottimizzare il percorso del traffico merci e della logistica. Sono previsti incentivi economici per l’apertura di nuove attività produttive e semplificazioni burocratiche.

“Per la Toscana, ed in particolare per la costa – afferma Elena Meini – l’istituzione della Zls significa l’accesso ad enormi potenzialità di sviluppo economico. Da oggi le aree e le infrastrutture facenti parte della Zona Logistica Semplificata, collocate principalmente sulla costa perché legate alla presenza dei porti, iniziano la sfida del futuro della logistica con uno strumento che la rende estremamente competitive e appetibili in termini di reindustrializzazione e rilancio economico, a vantaggio di tutta la Regione”.

“Lavoro compiuto con grande soddisfazione – dichiara Andrea Barabotti – per il quale ringrazio il Governo e, in particolare, i ministri della Lega delle infrastrutture Salvini e dell’economia Giorgetti, che hanno reso possibile questo grande risultato. La Zls Toscana rappresenta un pilastro fondamentale per il rilancio economico e occupazionale. Si aprono ora potenzialità di sviluppo innovative – aggiunge il deputato leghista – che riguardano investimenti in infrastrutture, riqualificazione di siti industriali dismessi, il recupero di aree inutilizzate e il potenziamento delle connessioni ferroviarie e portuali, per ottimizzare i flussi logistici e favorire l’intermodalità. Grazie alla ZLS particolare attenzione è dedicata alle agevolazioni fiscali e agli incentivi economici, con la previsione di misure anche in materia di semplificazioni burocratiche. Questi interventi – conclude Barabotti – non solo rafforzano la competitività delle infrastrutture logistiche, ma rendono le aree interne alle ZLS toscana poli attrattivi per investimenti e occupazione, creando le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile e innovativo”.