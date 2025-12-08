Home

Legalità, carabinieri incontrano gli studenti del Vespucci

8 Dicembre 2025

8 Dicembre 2025

Legalità, carabinieri incontrano gli studenti del Vespucci

Livorno, 8 dicembre 2025 Legalità, carabinieri incontrano gli studenti del Vespucci

La prevenzione è il principio che ha ispirato l’iniziativa dei Carabinieri della Compagnia di Livorno che hanno nuovamente affrontato il tema della legalità a scuola con gli studenti frequentatori delle classi quinte della scuola secondaria superiore I.I.S. “Vespucci – Colombo”.

È di qualche giorno fa l’iniziativa che si colloca nell’ambito della diffusione della “cultura della legalità” dell’Arma dei Carabinieri, costantemente perseguita sul territorio nazionale d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nell’occasione il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, il Tenente Gianraffaele Di Risi, ha affrontato con i ragazzi, radunati nell’aula magna della scuola, diverse tematiche in materia di legalità: dagli attualissimi temi del bullismo e del cyberbullismo, fino ad esplorare tutte le potenziali insidie che si nascondono dietro alle tecnologie del web ed in generale i maggiori rischi connessi all’uso della tecnologia, sempre più alla loro portata. È stato consegnato loro, inoltre, del materiale informativo specificatamente predisposto per la fascia d’età interessata nell’incontro. Numerosi sono stati gli interventi e le domande che i più incuriositi hanno rivolto al Comandante sull’attività istituzionale dell’Arma al servizio dei cittadini. Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei dirigenti scolastici e dei docenti, la Benemerita si impegna nell’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni già a partire dai più giovani per illustrare loro i comportamenti a rischio per una crescita connotata da maggiore senso civico e maggiore consapevolezza. Gli incontri della cultura della legalità con gli Istituti scolastici della provincia di Livorno continueranno a cura dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno.