Home

Cronaca

Legalità in piazza Garibaldi, lettera al Prefetto dall’ex onorevole M5S Francesco Berti

Cronaca

21 Agosto 2025

Legalità in piazza Garibaldi, lettera al Prefetto dall’ex onorevole M5S Francesco Berti

Livorno 21 agosto 2025 Legalità in piazza Garibaldi, lettera al Prefetto dall’ex onorevole M5S Francesco Berti

‘ex onorevole M5S Francesco Berti,

Deputato XVIII° Legislatura e già Membro della XIV° Commissione Politiche

dell’UE e della III° Commissione Affari Esteri e Comunitari interviene sul

dibattito di Piazza Garibaldi emerso recentemente:

BERTI – Piazza Garibaldi: legalità sospesa, vietato minimizzare, serve

collaborazione

Gentile Prefetto,

ho letto le Sue dichiarazioni su Piazza Garibaldi in risposta al Consigliere

Perini e al Sindaco. Ci tengo a ringraziare le strutture che dirige, e soprattutto

le forze dell’ordine sul campo per il prezioso e insostituibile lavoro quotidiano.

Proprio per questo ribadisco: l’attenzione politica e amministrativa non è mai

abbastanza. Le accuse di “strumentalizzazione” non aiutano. Da

parlamentare ho lavorato con Prefetture e Questure per risolvere problemi

senza clamore mediatico, ma oggi questa questione deve tornare in cima

all’agenda viste le immagini che sono inequivocabili.

In Piazza Garibaldi, e anche in Piazza Venti, è “terra di nessuno”: ovunque in

Europa avanzano società parallele, un separatismo culturale che rifiuta le

norme comuni e incrina il patto civile. I mantra “si sposterà altrove”, “serve

integrazione”, “c’è domanda c’è offerta” diventano pretesti per l’inazione, e

alimentano una negazione del problema che rischia di sfociare in giustizia

privata, sempre esecrabile. Con chi spaccia o usa violenza non si fa

integrazione: prima si ristabilisce la legge. Discutere di progetti sociali mentre

la casa è in fiamme significa lasciare soli i più deboli, residenti e

commercianti. Di notte non si può camminare in Piazza Garibaldi senza

essere molestati, tutta Livorno ne è consapevole. Lo Stato deve aumentare la

presenza e invertire l’onda di rassegnazione.

Servono misure concrete e verificabili. Rimozione baracchine rimanenti,

controlli serrati su affitti, subaffitti e attività economiche, revoche e chiusure

ex art. 100 TULPS in caso di usi illeciti; mappatura di immobili a rischio,

videosorveglianza funzionante e illuminazione adeguata. L’attuale presidio è

insufficiente; il Sindaco può richiedere un presidio potenziato della Polizia di

Stato o militari. Perché non condividere, con un cruscotto mensile o

bimensile della Prefettura con numeri chiari su interventi, esiti e recidive?

Serve anche trasparenza sui rimpatri. Quante espulsioni disposte dalla

Questura di Livorno sono effettivamente eseguite? Quante riguardano

soggetti recidivi?

Il fenomeno è complesso, ma non può diventare un alibi. Il contesto non è

facile: i dati nazionali ed europei indicano che la quota di esecuzione delle

espulsioni è ancora troppo bassa: 1 espulsione su 4 viene effettivamente

eseguita. L’UE è consapevole del problema e sta intervenendo con un nuovo

Regolamento sui Paesi sicuri per accelerare. È necessario dire la verità anche

sui ritardi accumulati nella costruzione dei CPR come previsto dall’art 19 del

decreto Minniti-Orlando (legge 46/2017) e ottusamente ostacolati dalla

Regione e da Giani: senza strutture operative i rimpatri restano sulla carta e il

principio di legalità perde efficacia, svalutando il lavoro delle nostre forze

dell’ordine.

Prefettura e Comune parlino chiaro e agiscano insieme. Spegniamo

l’incendio, poi ricostruiamo: legalità e certezza della pena sono il fondamento

della convivenza civile, del patto cittadino-Stato e anche dell’assimilazione

degli stranieri

Legalità in piazza Garibaldi, lettera al Prefetto dall’ex onorevole M5S Francesco Berti