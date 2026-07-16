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Cronaca

Legambiente Livorno in lutto per la scomparsa di Giovanni Motta

Cronaca

16 Luglio 2026

Legambiente Livorno in lutto per la scomparsa di Giovanni Motta

Livorno 16 novembre 2026 Legambiente Livorno in lutto per la scomparsa di Giovanni Motta

“Giovanni Motta ci ha lasciato dopo lunga malattia e dispiacere di tutti quelli che lo avevano conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e le competenze tecniche, sociali e politiche.

Per molti anni ha insegnato all’Iti di Livorno e ha ricoperto incarichi pubblici e politici di grande impegno anche tecnico come quelli svolti nei ruoli dirigenziali dell’Autorità Portuale.

Ambientalista da sempre, ci aveva accompagnato alla rifondazione del nostro Circolo Legambiente fin dall’Aprile 2023 , entrando a far parte del primo Direttivo. La malattia non gli ha poi permesso di continuare nel suo impegno sociale , che ha sempre condotto con grande partecipazione e dedizione.

Grazie Gianni per la tua amicizia e la condivisione di battaglie comuni, che cercheremo di continuare ricordandoti. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

Il direttivo del circolo Legambiente Livorno “Luciano De Majo”