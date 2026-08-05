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Legambiente: Nuova illuminazione pubblica di viale Mameli: non si ceda al taglio facile degli alberi

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5 Agosto 2026

Legambiente: Nuova illuminazione pubblica di viale Mameli: non si ceda al taglio facile degli alberi

Livorno 5 agosto 2026 Legambiente: Nuova illuminazione pubblica di viale Mameli: non si ceda al taglio facile degli alberi

Garantire strade illuminate e sicure è un dovere nei confronti dei cittadini, ma non può e non deve avvenire a spese del patrimonio arboreo della città. Apprezziamo quindi che il sindaco Salvetti abbia sospeso i lavori di abbattimento di alcuni alberi lungo viale Mameli per far spazio ai nuovi pali della luce, e deciso inoltre di procedere a mettere a disposizione dei cittadini tutta la documentazione e a far effettuare un’ulteriore verifica tecnica dagli uffici competenti.

Negli ultimi anni Livorno, come molte altre città medie italiane, sta affrontando eventi meteo estremi e ondate di calore estivo sempre più intense. Gli alberi di alto fusto lungo i viali cittadini non svolgono una semplice funzione estetica: rappresentano una difesa naturale essenziale per:

· Mitigare l’effetto “isola di calore” durante le estati più calde.

· Filtrare le polveri sottili e l’inquinamento prodotto dal traffico veicolare.

· Tutelare la biodiversità urbana e garantire il benessere psicofisico della popolazione.

La sostituzione o il potenziamento dei punti luce è un’opera necessaria di ammodernamento, ma la tecnologia e le moderne tecniche di ingegneria e progettazione del verde offrono numerose alternative al taglio netto degli alberi maturi. Soluzioni come l’impiego di bracci orientabili, l’installazione di punti luce ad altezze differenziate (al di sotto della chioma), l’uso di ottiche mirate a LED o il riposizionamento dei pali consentono quasi sempre di conciliare visibilità e tutela della vegetazione.

“Riteniamo che l’abbattimento debba rimanere l’estrema ratio, riservato unicamente a casi di acclarata e documentata pericolosità statica delle piante”, dichiara il Circolo Legambiente “L. de Majo”. “Sacrificare alberi sani in nome dell’efficienza illuminotecnica è un corto circuito logico ed ecologico. Chiediamo all’amministrazione e ai tecnici competenti di vagliare le opzioni progettuali alternative. Qualora poi l’abbattimento si rendesse inevitabile per reali e comprovate ragioni di sicurezza, proponiamo che venga garantita la piantumazione di almeno 3 nuovi giovani alberi per ogni albero tagliato. Legambiente Livorno rinnova la propria disponibilità a un dialogo costruttivo con il Comune di Livorno, affinché la modernizzazione della città vada di pari passo con la transizione ecologica e la tutela del verde urbano.

Circolo Legambiente “L. de Majo” di Livorno