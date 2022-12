Home

Legge di Bilancio e imprese, passato emendamento Tenerini sulla Legge Marcora

21 Dicembre 2022

Legge di Bilancio e imprese, passato emendamento Tenerini sulla Legge Marcora

Legge di Bilancio 2023: rifinanziata legge per imprese rigenerate dai lavoratori



Passato emendamento Tenerini sulla Legge Marcora





Livorno 21 dicembre 2022



In Commissione Bilancio della Camera è stato approvato emendamento a firma dell’On. Chiara Tenerini per il rifinanziamento della cosiddetta Legge Marcora 2.

La norma sostiene la nascita e lo sviluppo delle imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero delle aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e riconversione industriale.



Il Fondo è stato rifinanziato per 1,5 milioni per il prossimo anno e per 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.



“Sono molto soddisfatta perché con il rifinanziamento della Legge è passato un principio: si è intervenuti per il mantenimento dei livelli occupazionali in uno dei momenti più difficili per le imprese italiane- sottolinea l’onorevole Tenerini -.

Sarà mia premura e cura sostenere e far conoscere anche nel mio territorio il sistema dei workers buyout, cioè le aziende rigenerate dai lavoratori.

Lavoreremo perché il Fond abbia maggiori coperture: quello che serve all’economia non sono strumenti di sussidio ma di sostegno come questi”.





