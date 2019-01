Home

Legge di bilancio, la Cgil incontra i precari della scuola per illustrare le novità

30 gennaio 2019

Precari della scuola, incontro per illustrare le novita’ contenute nella legge di bilancio

Giovedì 31 gennaio alle ore 15.30 la Flc-Cgil organizza presso la sede Cgil di Livorno di via G. Ciardi 8 (salone al primo piano) un incontro con i precari della scuola per illustrare le novità contenute nella Legge di bilancio approvata di recente dal governo. Si parlerà inoltre dei concorsi in atto e di quelli in avvio nella scuola e dei 24 CFU necessari per l’accesso all’insegnamento. Si tratta di un’occasione per dare risposte ai tanti interrogativi posti dai docenti e dal personale Ata che si trovano nella condizione di precarietà.

All’incontro partecipano Licia Mataresi (segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno), Manuela Pascarella (rappresentante della segreteria nazionale Flc) e Daniele Monticelli (segretario Flc Toscana).

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

FLC-CGIL LIVORNO