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Legge elettorale Toscana, Franchi (PD): “Firmo perché è scelta politica non mero intervento tecnico”

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26 Giugno 2026

Legge elettorale Toscana, Franchi (PD): “Firmo perché è scelta politica non mero intervento tecnico”

Livorno 26 giugno 2026 Legge elettorale Toscana, Franchi (PD): “Firmo perché è scelta politica non mero intervento tecnico”

«Oggi ho firmato, insieme al gruppo dei Consiglieri regionali PD Toscana, la proposta di modifica della legge elettorale della Toscana per superare definitivamente il cosiddetto listino bloccato.

Non si tratta di un intervento tecnico, ma di una scelta profondamente politica, che riguarda l’idea stessa di democrazia. Va nella direzione di rafforzare un principio fondamentale: restituire fino in fondo ai cittadini la possibilità di scegliere chi li rappresenta. In una fase segnata da un crescente astensionismo, la politica ha il dovere di ricostruire un rapporto più diretto tra elettori ed eletti, riducendo progressivamente quei meccanismi che, in vario modo, limitano la libertà di scelta.

La Toscana, che già ha una legge elettorale basata sulle preferenze, compie così un passo ulteriore verso una democrazia più aperta e partecipata, eliminando anche quel residuo di nominati che il listino bloccato consentiva ancora alle segreterie di decidere al di fuori del voto.

Fa ancora più riflettere ciò che sta accadendo a livello nazionale. Mentre noi lavoriamo per ampliare la libertà di scelta dei cittadini, la destra in Parlamento discute una riforma elettorale che va esattamente nella direzione opposta: ritorno alle liste bloccate, cancellazione dei collegi uninominali, premio di maggioranza abnorme e un Parlamento sempre più composto da nominati invece che da rappresentanti scelti dai cittadini. Sulla riforma elettorale nazionale è necessario costruire una mobilitazione ampia, perché riguarda il cuore stesso della qualità della nostra democrazia. La qualità delle istituzioni passa anche da qui: dalla possibilità di selezionare una classe dirigente competente, radicata nei territori e realmente capace di interpretare i bisogni delle comunità».

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale e segretario provinciale del PD di Livorno, sulla proposta di modifica della legge elettorale toscana.