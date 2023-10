Home

Livorno 20 ottobre 2021 – Legge europea sul salario minimo, ne parlerà l’eurodeputata PD Daniela Rondinelli

Nel giugno 2022 l’Eurocamera ha approvato in via definitiva la direttiva europea salari minimi adeguati, dopo oltre due anni e mezzo di discussioni parlamentari. Un traguardo storico per l’Unione europea che, per la prima volta, ha elaborato una legislazione volta a tutelare le lavoratrici e i lavoratori dei 27 Stati membri all’interno del mercato unico in cui imprese, società e multinazionali concorrono liberamente.

La legislazione sul lavoro è competenza degli Stati europei e ciò ha creato un vulnus tale da consentire, negli ultimi dieci anni, alle imprese, ma soprattutto, alle multinazionali di sfruttare la leva del taglio del costo del lavoro delocalizzando in modo predatorio e alimentando dumping sociale e salariale a danno di milioni di lavoratrici e lavoratori.

La direttiva europea si pone l’obiettivo di mettere fine alla concorrenza sleale in Europa e a contrastare, soprattutto in Italia, la povertà lavorativa. La legge europea è entrata in vigore lo scorso luglio e ora gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepirla, perciò non più tardi di novembre 2024.

In Italia, l’attuale governo si oppone all’introduzione del salario minimo legale senza avere elaborato una proposta alternativa e nonostante la consapevolezza che i livelli salariali sono fermi da oltre 30 anni, che sul sistema di relazioni industriali pesa l’indebolimento della contrattazione collettiva, che ha schiacciato verso il basso le retribuzioni di milioni di italiani – 3,5 quelli che pur lavorando sono esposti al rischio povertà – e infine che gli effetti economici e sociali sono già pesantissimi per il sistema Paese.

La legge europea salari minimi adeguati è all’origine della discussione pubblica e politica in corso e sarà al centro di questo evento di presentazione del libro Salario minimo europeo. Il racconto inedito di una battaglia politica e di un sogno che sembrava impossibile, della eurodeputata PD, Daniela Rondinelli della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo che ha vissuto in prima persona l’iter legislativo.

La parlamentare ne discuterà con Laura Linda Sabbadini, già direttrice ISTAT e Eva Giovannini, giornalista Rai News, venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 18:15 allo Spazio Esperienza Europa David Sassoli in Piazza Vittorio n. 6 con i saluti intriduttivi del capodelegazione Eurodeputati PD, Brando Benifei e il segretario PD Roma, Enzo Foschi.

