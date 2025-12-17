Legge Regionale Toscana 61/24 è legittima, ma penalizza l’extralberghiero
Livorno 17 dicembre 2025 Legge Regionale Toscana 61/24 è legittima, ma penalizza l’extralberghiero
L’Associazione Host x Host Livorno, che rappresenta le strutture ricettive extralberghiere della provincia di Livorno, prende atto della sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025 con cui la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della Legge Regionale Toscana n. 61/2024 (Testo unico del turismo), respingendo l’impugnazione del Governo.
La pronuncia pone fine a una fase di incertezza normativa; tuttavia, Host x Host esprime una valutazione critica sul contenuto della legge, ritenuta eccessivamente limitante per i proprietari di strutture extralberghiere e distante da una visione strategica e inclusiva del settore turistico.
L’Associazione conferma il proprio impegno a garantire il rispetto delle norme vigenti, offrendo agli associati supporto operativo per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Allo stesso tempo, contesta la premessa che individua nell’ospitalità extralberghiera una delle cause principali dell’overtourism, fenomeno che a nostro avviso richiede invece una migliore programmazione delle politiche e della promozione turistica.
Dubbi vengono espressi anche rispetto alla finalità dichiarata di liberare alloggi per i residenti. La stessa legge, infatti, consente alle strutture alberghiere di ampliare significativamente la propria capacità ricettiva attraverso unità e dipendenze localizzabili fino a 200 metri dalla struttura principale, introducendo una disparità di trattamento tra le diverse forme di ospitalità.
Host x Host Livorno rinnova la propria disponibilità al confronto con gli enti locali e regionali, auspicando il coinvolgimento delle associazioni di categoria nei tavoli di lavoro per una governance più efficace e condivisa del settore, anche attraverso il coordinamento con F.A.R.E. – Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera.
L’Associazione resta infine in attesa delle circolari applicative della legge, necessarie per evitare incertezze interpretative e difficoltà operative.