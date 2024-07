Home

2 Luglio 2024

Livorno 2 luglio 2024 – LeggerMente 2024 Il secondo appuntamento è con Federico Maria Sardelli

L’incontro letterario di mercoledi 3 luglio alle ore 19.00 presso Il Chioschino di Villa Fabbricotti ha tutto il sapore della Toscana e della nostra città.

A salire sul palco di LeggerMente, Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, pittore, disegnatore, incisore e scrittore. Classe 1963 e livornese di nascita, ha scandito ogni momento della sua vita attraverso il legame profondo con la musica e la filosofia che hanno inciso su una produzione letteraria e artistica smisurata, caratterizzata da “eclettismo artistico e spessore culturale evidenti” per i quali ha ricevuto nel 2009 il Gonfalone d’Argento del Consiglio regionale della Toscana.

Nell’Autoritratto 38, un olio e tempera su tela di 80X80 cm, donato alle Gallerie degli Uffizi nel 2023 ed entrato a pieno titolo nella collezione museale, Sardelli scompone e ricompone il suo poliedrico mondo nel quale ascolto, lettura e visione risultano in perfetto equilibrio e armonia.

In Vivaldi secondo Vivaldi. Dentro i suoi manoscritti, edito da Il Saggiatore, 2024, il risultato di decenni di lavoro svolto come studioso e come interprete porta Sardelli ad una lettura del compositore veneziano analitica e minuziosa che immergerà gli ascoltatori nel mondo barocco in cui operò e in cui divenne uno dei più virtuosi violinisti dell’epoca. Introdotto e moderato per l’occasione da Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni Livorno, questo saggio-manuale ci darà una lezione appassionata e alternativa su Antonio Vivaldi e sulla lunga serie di partiture e manoscritti che realizzò.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito. I posti a sedere per poter assistere comodamente all’evento sono limitati, per questo è consigliata la prenotazione su eventbrite.it

