LeggerMente, gli appuntamenti di domani 4 e di venerdì 5 luglio

3 Luglio 2024

Livorno 3 luglio 2024 – LeggerMente, gli appuntamenti di domani 4 e di venerdì 5 luglio

Due nuovi appuntamenti, domani giovedì 4 e domani l’altro venerdì 5 luglio a Leggermente, a Villa Fabbricotti, in prossimità del Chioschino, viale della Libertà 30.

Giovedi 4 luglio alle ore 19.00 Anita Likmeta presenterà sul palco di LeggerMente Le favole del comunismo, Marsilio, 2024.

Introdotta da Simone Lenzi, Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Anita Likmeta parlerà del suo primo romanzo, una storia di cambiamento ambientata in terre diverse, in cui la protagonista Ariela cresce e diventa donna. Un’indagine tra il passato di bambina e il presente di adulta, in due tempi che regalano un’autobiografia colma di spessore e dignità.

Definita una penna piena di grazia e senza eccessi, Anita Likmeta è nata a Durazzo e trasferita in Italia nel 1997, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica Corrado Pani di Roma e conseguito la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, con una tesi compilata a Parigi sulle relazioni tra Albania e Italia nel periodo dal 1922 al 1943. Dal 2013 ha iniziato a scrivere di immigrazione per il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Avvenire, TPI (The Post Internazionale) e su Huffpost Italia, nel 2021 è stata premiata fra le Inspiring 50 in Europa secondo il Corriere della Sera e dal 2020 al 2023 è stata Ambassador Connect Albania per IOM – UN Migration. Oggi è un’imprenditrice nel mercato digitale e partner di varie startup e PMI di successo.

Venerdi 5 luglio alle ore 19.00 il quarto incontro della rassegna letteraria LeggerMente pone l’attenzione sul disagio legato ai disturbi del comportamento alimentare con la presentazione del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio dal titolo Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione, edito da Rai Libri, 2023.

I disturbi del comportamento alimentare sono patologie che si manifestano attraverso comportamenti alimentari disfunzionali e preoccupazioni eccessive per il peso e la forma corporea. In Italia coinvolgono circa il 5 per cento della popolazione, di cui più di 2 milioni sono giovani sotto i 25 anni. In questi dialoghi e riflessioni sui motivi che hanno spinto ragazze e ragazzi a cadere nel vortice di anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata, la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, con la consulenza scientifica dello psichiatra Leonardo Mendolicchio, approfondisce la dimensione medica di quello che può essere considerato uno dei più grandi mali del nostro secolo.

Leonardo Mendolicchio, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, si occupa da anni della diagnosi e della cura di tutti i disturbi psichici dell’adulto e dell’adolescente. Nell’occasione sarà introdotto dalla dottoressa Margherita Stivé, psicologa e membro dell’equipe di specialisti Food For Mind, la rete formata da diversi centri nazionali a sostegno delle persone con patologie alimentari e disagi contemporanei.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. I posti a sedere per poter assistere comodamente all’evento sono limitati, per questo è consigliata la prenotazione su eventbrite.it

