Home

Eventi

Leggermente, Marco Malvaldi e il giallo di ambientazione storica: il mistero riporta in vita Galileo

Eventi

27 Giugno 2023

Leggermente, Marco Malvaldi e il giallo di ambientazione storica: il mistero riporta in vita Galileo

Livorno, Leggermente, Marco Malvaldi e il giallo di ambientazione storica: il mistero riporta in vita Galileo

Mercoledi 28 giugno alle ore 19.00 il festival LeggerMente presenta un nuovo incontro con l’autore presso il Chioschino di Villa Fabbricotti. Nell’occasione Marco Malvaldi introdurrà Oscura e celeste, in dialogo con Simone Lenzi, Assessore alla Cultura del Comune di Livorno e Carlo Neri, counselor della Cooperativa Itinera, attore e regista.

In Oscura e celeste, pubblicato da Giunti nel 2023, Malvaldi torna al giallo storico, genere in cui lo scrittore si dimostra un maestro nel congegnare documentazione, ricerca e approfondimento scientifico. Partendo da un fatto reale, il momento che precede la pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, scritto da Galileo Galilei tra 1624 e 1630, l’autore riporta in vita il padre della scienza moderna, ci trascina nella cultura scientifica del Seicento, ci fa conoscere le sue scoperte rivoluzionarie e il suo metodo. Intanto però nel convento delle clarisse di San Matteo in Arcetri, dove risiedono le sue due figlie, viene ritrovato il cadavere di una suora. In una Toscana ambientata ai tempi della peste che fa da alibi, vero e verosimile si intrecciano creando una trama carica di mistero nella quale l’autore si ripropone in campo narrativo al top del suo genere.

Marco Malvaldi è nato a Pisa nel 1974. È chimico, appassionato di musica e di canto lirico. Ha esordito come scrittore con il giallo La briscola in cinque, ambientato in un paese della costa intorno a Livorno e pubblicato da Sellerio nel 2007, primo di una lunga serie di storie diventate note come I romanzi del Barlume, successivamente tradotte in serie televisiva che ha raggiunto quest’anno la decima stagione.



Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin