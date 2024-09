Home

LeggerMente Next: ultimi due appuntamenti, ospiti Michele Guerra e Renata Freccero

21 Settembre 2024

Volge al termine la rassegna di incontri letterari LeggerMente Next con gli ultimi due appuntamenti che vedono ospiti Michele Guerra e Renata Freccero. Spostati all’interno delle sedi bibliotecarie cittadine per il cambio inaspettato di temperatura, si svolgeranno sabato 21 settembre presso la sala conferenze dei Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio e mercoledì 2 ottobre presso la sala Badaloni di Villa Fabbricotti.

Previsto in calendario per il 5 settembre ma rimandato per allerta meteo, l’incontro di sabato 21 settembre alle ore 18.00 sarà con Michele Guerra che ai Bottini dell’Olio presenterà, in dialogo con Silvia Belli, il suo avvincente romanzo di formazione, Il mio nome è Rosa Parks (Mds, 2024).

Una diciassettenne italiana inizia la sua rivoluzione per liberare gli operai stranieri oppressi all’interno della Fincantieri di Monfalcone.

Con i suoi compagni di ventura ‒ il timido marocchino Ahmed e lo scaltro bengalese Mujib ‒ Rosa “Parks” – questo il nome di battaglia che si darà da rivoluzionaria – vivrà un’epopea che la porterà a conoscere la storia della Resistenza locale declinata al femminile, il coraggio fragile di chi difende i lavoratori migranti, ma anche i lati più oscuri dei traffici di sostanze stupefacenti all’interno dei cantieri navali.

Sarà proprio seguendo le tracce che portano al misterioso Bulldog, il boss dei caporali e dello spaccio, che i tre adolescenti matureranno punti di vista molto diversi sulle loro vite, sulle loro famiglie e sulla loro generazione.

Si sposta invece a mercoledì 2 ottobre alle ore 18.00 nella sala Badaloni di Villa Fabbricotti l’incontro con Renata Freccero per parlare con il giornalista, scrittore e critico d’arte Angelo Mistrangelo e Cecilia Caleo, bibliotecaria per la Cooperativa Itinera, del suo nuovo romanzo Gli occhi di Modì, Parigi anni Venti, edito nel 2024 da Araba Fenice.

Il romanzo si sviluppa secondo un affascinante e singolare viaggio all’interno della cultura visiva nella Parigi anni Venti, in cui la figura di Amedeo Modigliani emerge accanto ai volti dell’ambiente livornese con il Caffè Bardi e gli artisti Oscar Ghiglia, Gino Romiti e Guglielmo Micheli, tra le tensioni di Van Gogh e la rivalità con Picasso, le cartelle di straordinari disegni e i volti delle modelle. Il tutto scandito da riflessioni, incontri, testimonianze legate al Moulin Rouge e a un’anziana venditrice di tabacco, alla scultura di Brâncuşi e allo spirito artistico parigino.

Michele Guerra

(Codroipo, 1978) è scrittore e attivista. Ha pubblicato i romanzi Le tigri delle gabbie invisibili (Stampa Alternativa, 2018) e Tigre di Arkan (Infinito, 2021). Coinvolto nella sua attività sui temi della Bosnia liberata e dell’Ucraina assediata, Guerra si occupa anche di recensioni sui narratori dell’Europa orientale per il portale Pulp Libri.

Renata Freccero:

laureata presso l’Università di Genova, è docente di Filosofia, Storia, Lingua e Letteratura italiana. Ha ricoperto la cattedra di Storia dell’Educazione Fisica e dello Sport presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino e ha collaborato con l’Università di Genova e Firenze. Autrice di numerosi saggi e importanti articoli scientifici, ha partecipato e partecipa tutt’oggi come relatrice a congressi internazionali. È stata curatrice di mostre d’arte presso Casa Italia CONI in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino, Vancouver, Londra e dei Giochi del Mediterraneo, Pescara 2009. Ha ricevuto la “Medaglia Dedicata” conferita dalla Presidenza della Repubblica Italiana per l’esposizione presentata a Casa Italia CONI Queen Elizabeth Centre Westminster – XXX Summer Olympic Games London 2012. Ha ottenuto premi letterari, fra cui il Premio Gronchi nel 1996 e il Premio Manzoni nel 2000 e pubblicato romanzi in Italia e in Francia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

LeggerMente Next, Incontri Letterari 2024

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, v.le della Libertà, 30

