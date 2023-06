Home

27 Giugno 2023

Livorno 27 giugno 2023 – Leggermente, oggi ospiti Eugenia Romanelli e Rory Cappelli con “storia di una famiglia di oggi”

Oggi, martedì 27 giugno, alle ore 19.00 saranno due le ospiti sul palco di LeggerMente: Eugenia Romanelli e Rory Cappelli presentano Nata con noi (Giunti, 2023). Introduce Francesco Belais, deejay, giornalista e scrittore, accompagnato dalle letture a cura di Isabella Cecchi. L’evento è in collaborazione con Associazione Rainbow e L’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+.

“Fino a pochi anni fa, nel nostro Paese, una famiglia così non sarebbe stata nemmeno immaginabile… Oggi invece è una realtà, ma la strada perché le sia riconosciuto il diritto di esistere è ancora in salita. Questa è la storia di Barbara che, insieme alle sue mamme, Eugenia e Rory, un gigantesco cane grigio e un gatto sordo, cresce ed evolve in una famiglia piena di armonia, stabilità e amore… Fuori, però, la quotidianità è popolata di dubbi, ostacoli e rifiuti, e occorre molta determinazione per trasformare l’ignoranza e la paura di ciò che non si conosce in comprensione e rispetto delle unicità. Una famiglia voluta e conquistata giorno dopo giorno grazie alla tenacia di due donne che, senza esempi alle spalle né modelli di riferimento, senza leggi né aiuti, hanno realizzato il loro sogno e, al tempo stesso, segnato una svolta epocale in Italia”.

Eugenia Romanelli è giornalista e scrittrice di romanzi, saggi e biografie. Scrive per varie testate italiane tra cui la Repubblica, L’Espresso, Il Messaggero, L’Unità, il Fatto Quotidiano e con l’agenzia stampa ANSA. Cura varie rubriche culturali e sociali e da oltre vent’anni è docente a contratto in università e accademie italiane, dove insegna giornalismo e scrittura creativa. Rory Cappelli è vice-capo servizio per il quotidiano la Repubblica, dove scrive da 25 anni. Ha vinto diversi premi giornalistici e ha esordito nella narrativa da giovanissima nell’antologia Giovani blues. Nel 2019 ha fondato la Crumb Gallery a Firenze, la prima galleria d’arte europea dedicata solamente ad artiste donne

