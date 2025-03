Home

Cronaca

“Leggii con dei libri sui quali poter scrivere contro l’imbrattamento dei maturandi al Santuario di Montenero”, la proposta di GNL

Cronaca

12 Marzo 2025

“Leggii con dei libri sui quali poter scrivere contro l’imbrattamento dei maturandi al Santuario di Montenero”, la proposta di GNL

Livorno 12 marzo 2025 “Leggii con dei libri sui quali poter scrivere contro l’imbrattamento dei maturandi al Santuario di Montenero”, la proposta di GNL

Gioventù Nazionale Livorno: “Gesto ingiustificabile, ecco la nostra proposta per i maturandi al Santuario”

“E’ assolutamente sbagliato scrivere sulle scalinate del Santuario, ma l’attenzione dei giovani maturandi per Montenero puo’ essere anche un’opportunità per il rilancio turistico del luogo.

La tradizione dei 100 giorni, che un tempo si svolgeva unicamente in Piazza dei Miracoli a Pisa, da diversi anni si é estesa anche al Santuario di Montenero nella nostra città. Essa porta una rinnovata attenzione dei giovani per un importante patrimonio storico, culturale e religioso, che é un riferimento importante per tutta la regione, essendo la Madonna di Montenero la Patrona di tutta la Toscana.



Crediamo quindi che il Comune, in accordo con la Diocesi e con il Monastero, a partire dal prossimo anno, potrebbe pensare ad una soluzione che possa conciliare la tradizione dei 100 giorni evitando però di deturpare il luogo.

Ad esempio, si potrebbe pensare di collocare dei leggii con dei libri sui quali poter scrivere la classe, il nome dell’istituto e apporre le firme degli studenti.

In questo modo, verrebbe data un’alternativa ai ragazzi per mettere in pratica la loro tradizione, semplicemente offrendo uno spazio alternativo.

Si potrebbe pensare ad uno o più addetti di supporto che promuovano l’iniziativa sul posto.

Oltre a questo, si potrebbe inserire una cartellonistica all’ingresso della funicolare di Piazza delle Carrozze, magari anche con un biglietto a prezzo agevolato per gli studenti durante questa occasione.

Questo perché, i maturandi di tutta la Toscana, seppur per un solo giorno, portano interesse, attenzione e indotto per il Santuario, per il Famedio e per la Galleria degli ex voto, contribuendo alla promozione.

In ogni caso, Gioventù Nazionale Livorno stigmatizza con forza quanto accaduto, perché non si deturpano i luoghi e beni pubblici, soprattutto se sacri. Ma se questa tradizione di recarsi al Santuario proseguisse, sarebbe necessario pensare ad una qualche forma utile per incentivare i maturandi a vivere questa sentita tradizione in maniera positiva e rispettosa, nella stupenda cornice del santuario di Montenero, evitando episodi di vandalismo, che, in qualsiasi caso, è giusto che vengano sanzionati”.

Federazione provinciale Gioventù Nazione Livorno

“Leggii con dei libri sui quali poter scrivere contro l’imbrattamento dei maturandi al Santuario di Montenero”, la proposta di GNL