LEGhorn Bricks, in mostra opere a tema Natale e Harry Potter realizzate con mattoncini Lego

29 Novembre 2023

Livorno 29 novembre 2023 – LEGhorn Bricks, in mostra opere a tema Natale e Harry Potter realizzate con mattoncini Lego

Lucio Vannucchi e Clelia Zocchi, costruttori e appassionati LEGO e fondatori di LEGhorn Bricks insieme a Lorenzo Valdambrini organizzano una mini esposizione

L’associazione artefice dell’esposizione LEGO al Surfer Joe alla Terrazza Mascagni del Maggio scorso, questo sabato 2 e domenica 3 Dicembre dalle 12 alle 21 in via Grande presso la Pizzeria “Otto” a due passi da Piazza della Repubblica, dalla pista di pattinaggio e dalla ruota panoramica metterà in mostra opere a tema Natale e Harry Potter interamente realizzate con i Mattoncini LEGO.

L’esposizione è a INGRESSO GRATUITO, qui potrete tornare bambini insieme ai vostri bambini e, per chi si vuole cimentare c’è anche la possibilità di acquistare set LEGO da costruire

