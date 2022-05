Leghorn Medieval Festival, lo spettacolo d’apertura strega 1.500 persone (Foto e Video)

Home

14 Maggio 2022

Livorno 14 maggio 2022

Uno spettacolo eccezionale per le coreografie e la location ha stregato ieri sera le oltre 1.500 persone presenti davanti alla Fortezza Nuova.

Leghorn Medieval Festival che si svolgerà nei giorni del 14 e 15 maggio, ha stregato il pubblico trascinandolo in una storia tra terra, mare e cielo con giochi di luci e fuochi d’artificio.

A stupire più di tutti il pubblico presente, la figurante che ballava sospesa in cielo attaccata ad un pallone. L’artista si librava nell’aria sopra lo specchio d’aqua dei fossi medicei

Ricordiamo che Leghorn Medieval Festival è aperto al pubblico dalle ore 10 di questa mattina.

Alle 14.30 in piazza grande davanti al Duomo ci sarà la benedizione dei Cavalieri da parte del vescovo Simone Giusti e poi la sfilata fino alla fortezza nuova. Da non perdere anche la giostra medievale che vedrà sfidarsi i cavalieri all’interno della fortezza alle ore 18

