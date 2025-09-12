Home

Provincia

Collesalvetti

Legionella alla scuola di Guasticce

Collesalvetti

12 Settembre 2025

Legionella alla scuola di Guasticce

Collesalvetti, (Livorno) 12 settembre 2025 Legionella alla scuola di Guasticce

Il Comune di Collesalvetti informa la cittadinanza che, in data odierna l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha trasmesso l’esito dei prelievi effettuati sugli impianti idrici del plesso scolastico di via della Colmata a Guasticce dai quali è emersa la persistenza di presenza di legionella.

In via precauzionale e a tutela della salute pubblica, l’Amministrazione comunale, in accordo con la dirigenza scolastica e con le autorità sanitarie competenti, ha deciso di non utilizzare temporaneamente la struttura fino al completo rientro dei parametri di sicurezza.

Per garantire la continuità del servizio educativo e didattico, è stato attivato un piano alternativo: le bambine e i bambini frequentanti la scuola d’infanzia di via della Colmata saranno collocati presso i locali della scuola dell’infanzia di via Lopez, già adeguatamente predisposti ad accoglierli.

Gli uffici comunali stanno lavorando in stretto coordinamento con la dirigenza scolastica, per garantire il regolare svolgimento delle attività educative e ridurre al minimo i disagi per i bambini e le loro famiglie. Il Comune di Collesalvetti continuerà a fornire aggiornamenti sugli sviluppi della situazione e sui tempi previsti per il pieno ripristino della struttura di Guasticce.

“La sicurezza e la salute dei nostri bambini – ha dichiarato il sindaco di Collesalvetti – sono la priorità assoluta. Abbiamo scelto di agire con la massima prudenza e, nelle scorse settimane, dopo aver predisposto diverse soluzioni che garantissero la non interruzione del servizio, le abbiamo presentate alla dirigenza. La scelta, anche per esigenze del comprensivo stesso, è ricaduta sul plesso di via Lopez”.

Preme sottolineare che l’Ente nel tempo ha ottemperato a tutte quella che sono state le indicazioni e prescrizioni indicate da ASL e Responsabile della sicurezza volte al fine della risoluzione del problema. E’ stato inoltre completamente sostituito l’impianto idrico vecchio con uno di nuova generazione con predisposizioni specifiche di prevenzione verso i rischi batterici comprendenti meccanismi di riciclo delle acque e sanificazioni automatiche.

Nonostante tutto, come riferito nel verbale ricevuto da ASL, permane la presenza del batterio, anche se di ceppo diverso e meno pericoloso rispetto alle rilevazioni precedenti e quindi ASL dispone che l’Ordinanza di interdizione ad uso delle acque precedentemente emessa non può essere revocata.

Oggi, la scuola incontrerà le famiglie mentre, il Comune di Collesalvetti ha scelto di affidarsi ad un’azienda esterna specializzata per rendere nuovamente la struttura di via della Colmata priva di alcun rischio.

Legionella alla scuola di Guasticce