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Legionella nelle scuole di Stagno e Nugola, la Lega al Comune: “La salute dei bambini non ammette improvvisazione”

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14 Settembre 2026

Legionella nelle scuole di Stagno e Nugola, la Lega al Comune: “La salute dei bambini non ammette improvvisazione”

Collesalvetti (Livorno) 14 settembre 2026 Legionella nelle scuole di Stagno e Nugola, la Lega al Comune: “La salute dei bambini non ammette improvvisazione”

La Lega Collesalvetti interviene sul caso di positività alla Legionella rilevato in due edifici scolastici comunali. I controlli positivi hanno interessato la scuola primaria e dell’infanzia di Stagno e la scuola dell’infanzia di Vicarello.

Il Comune ha comunicato di avere individuato la presenza del batterio durante una serie di verifiche sugli impianti idrici dei dieci edifici scolastici del territorio. L’Amministrazione ha ricevuto i risultati l’11 settembre e ha disposto immediatamente la sanificazione degli impianti interessati.

I tecnici hanno avviato le operazioni di shock chimico e adottato ulteriori misure per limitare il rischio di aerodispersione. Il Comune ha inoltre informato i dirigenti scolastici, l’RSPP e il Dipartimento di prevenzione della ASL Toscana Nord Ovest.

L’azienda sanitaria ha espresso parere favorevole alla riapertura dei plessi dopo avere esaminato gli interventi programmati. L’Amministrazione ha però deciso di mantenere chiusi i bagni interni e di vietare l’utilizzo dei punti di erogazione dell’acqua sanitaria.

Per garantire la ripresa delle lezioni, il Comune ha programmato l’installazione di bagni temporanei esterni. Le strutture utilizzeranno direttamente l’acqua della rete pubblica, senza collegarsi agli impianti interni degli edifici.

La posizione della Lega

La Lega contesta soprattutto i tempi dei controlli e chiede maggiore chiarezza sull’intera vicenda. Il gruppo politico sostiene di avere appreso del caso “a sole 48 ore dalla riapertura”.

Nel comunicato, la Lega afferma: “Non entriamo nella polemica spicciola. Quello che le famiglie meritano oggi è chiarezza, non autocelebrazioni per una ‘prevenzione rafforzata’ che di fatto si traduce in bagni esterni per bambini di tre anni”.

Il partito mette inoltre in discussione l’efficacia di un controllo effettuato a ridosso dell’inizio delle lezioni. “Un controllo fatto così a ridosso dell’inizio delle lezioni non può garantire una ripartenza serena e dimostra che il rischio è stato sottovalutato”, sostiene la Lega Collesalvetti.

L’Amministrazione comunale, invece, collega i tempi dei campionamenti ai documenti di valutazione del rischio degli istituti scolastici. Il Comune spiega che tali documenti prevedono controlli in prossimità della ripresa delle attività, per aggiornare le condizioni degli impianti prima del rientro di alunni e personale.

La Sindaca Sara Paoli ha difeso la scelta dell’Amministrazione: “Abbiamo scelto la strada della massima precauzione – ha dichiarato la Sindaca Sara Paoli – ed è proprio grazie a questa attività preventiva che abbiamo potuto individuare le positività prima dell’ingresso degli alunni e del personale negli edifici”.

Il direttivo convocato per il 14 settembre

La Lega annuncia ora un esame politico e istituzionale della vicenda. Il direttivo del gruppo si riunirà il 14 settembre. Dopo quella riunione, il partito valuterà eventuali iniziative nelle sedi competenti.

“Come Lega Collesalvetti riserveremo ogni valutazione all’esito del nostro direttivo già convocato per il 14 settembre”, si legge nel comunicato.

Il gruppo aggiunge: “Da lì seguiremo con le nostre azioni, nelle sedi istituzionali competenti, l’intero iter che ha determinato questa emergenza”.

La Lega chiude il proprio intervento con un richiamo alla tutela degli alunni: “La salute dei bambini non ammette improvvisazione”.