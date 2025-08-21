Home

Cronaca

Legionella: nuovi esiti campionamenti, rimangono chiuse le docce fredde dei Pancaldi

Cronaca

21 Agosto 2025

Legionella: nuovi esiti campionamenti, rimangono chiuse le docce fredde dei Pancaldi

Livorno, 21 agosto 2025 Legionella: nuovi esiti campionamenti, rimangono chiuse le docce fredde dei Pancaldi

A seguito dell’esito dei campionamenti effettuati dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest sulle docce dei Bagni Pancaldi e Acquaviva, è stata parzialmente revocata l’ordinanza n. 248 del 5 agosto con la quale era stato interdetto l’uso di una parte delle docce a causa della presenza del batterio della legionella.

I nuovi campionamenti hanno dato esito favorevole e l’Amministrazione Comunale ha pertanto provveduto alla revoca dell’ordinanza per quanto riguarda le docce calde e fredde dei Bagni Acquaviva e a quelle calde dei Bagni Pancaldi, che potranno essere riaperte.

Rimarranno invece chiuse le docce fredde dei Pancaldi.