8 Agosto 2025

Legionella Pancaldi Acquaviva, riaperte alcune docce. Ecco quali

Pancaldi e Acquaviva, nuova ordinanza a seguito degli aggiornamenti inviati dall’Asl sulla Legionella

Quali punti doccia possono stare aperti e quali chiusi

Livorno, 8 agosto 2025 – A seguito di nuovi rilievi condotti da personale Asl nel pomeriggio di giovedì 7 agosto relativamente alla presenza di Legionella, e di dichiarazioni sugli impianti e lavori svolti inviate all’Asl da parte del legale rappresentante dei Pancaldi-Acquaviva, il Comune ha emanato in data odierna una ordinanza aggiornata a parziale modifica della n.248 del 5/8/2025 riguardante l’interdizione per disinfezione di docce calde e fredde.

L’Asl ha specificato infatti al Comune che i punti che devono ancora rimanere chiusi sono: i due punti doccia dei Pancaldi, le docce calde di Acquaviva, le docce fredde zona toilette di Acquaviva e le docce a bordo piscina.

I punti che possono rimanere aperti sono: le docce in zona “Rena” (che sono le docce fredde situate tra Pancaldi e Acquaviva) e le docce fredde zona solarium di Acquaviva.

Il Comune ha recepito le indicazioni dell’Asl nel testo della nuova ordinanza, la n. 251 del 08/08/2025 avente per oggetto: PARZIALE MODIFICA ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 248 DEL 05/08/2025

