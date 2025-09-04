Home

Livorno 4 settembre 2025 Legionella, riaperte tutte le docce ai Pancaldi

Riaperte tutte le docce fredde e calde dei Bagni Pancaldi-Acquaviva

A seguito di comunicazione con la quale l’Azienda USL Toscana Nord Ovest rende noto l’esito negativo (e quindi favorevole) dei campionamenti effettuati per la ricerca di legionella ai Bagni Pancaldi, l’Amministrazione comunale ha revocato, da oggi giovedì 4 settembre, l’interdizione dell’utilizzo delle docce presenti nella zona dello stabilimento denominata “Rena” e delle docce fredde.

Pertanto, ad oggi, tutte le docce fredde e calde degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi–Acquaviva risultano aperte ed utilizzabili.