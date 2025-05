Home

L’Elba in uno scatto: The Slow Rhythm of Beauty”, concorso internazionale aperto a turisti, residenti e professionisti

8 Maggio 2025

“ The Slow Rhythm of Beauty”: il nuovo concorso fotografico internazionale per raccontare l’Isola d’Elba con occhi nuovi

Portoferraio (isola d'Elba, Livorno), 8 maggio 2025

C’è un’Elba che vive nei silenzi di una caletta nascosta, nei riflessi dorati di un tramonto sul mare, nei mercati di paese, nei sentieri profumati di macchia mediterranea, nella semplicità dei suoi gesti quotidiani. È questa l’Elba che il Consorzio Servizi Albergatori – Federalberghi Isola d’Elba invita a raccontare attraverso “The Slow Rhythm of Beauty”, il nuovo concorso fotografico internazionale aperto a professionisti dell’immagine, amatori, turisti, residenti, influencer e travel blogger.

Un’iniziativa che ha l’ambizione di raccogliere sguardi autentici e personali sull’isola, per costruire – scatto dopo scatto – un archivio vivo, emozionale e collettivo del territorio. Il concorso è gratuito e resterà aperto fino al 15 novembre 2025.

“Abbiamo bisogno di nuovi occhi per guardare la nostra isola” – dichiarano gli albergatori elbani –“Chi viene all’Elba porta con sé un’emozione, un punto di vista, una luce diversa. Questo concorso è un invito ad amare e a raccontare l’isola, a farla propria e a restituirla al mondo in forma d’arte. È anche il nostro modo di ringraziare chi sceglie di vivere, visitare, esplorare e rispettare questa terra”.

Un concorso, tante voci

Le categorie previste sono tre:

Turisti e residenti : invitati a cogliere l’anima dell’Elba attraverso cinque tematiche – “Slow Living Moments”, “Adventure Escape”, “Taste of Elba”, “Heritage & Traditions” e “Hidden Treasures” – che spaziano dal relax alla cucina, dall’outdoor alla storia, fino ai luoghi meno conosciuti.

Fotografi professionisti e amatoriali : chiamati a interpretare con sensibilità e tecnica temi come “Sustainable Visions”, “Wild Encounters” e “Elemental Landscapes”, tra sostenibilità, natura e forza degli elementi.

Influencer e travel blogger : invitati a raccontare l’isola come destinazione slow, con storie per immagini dedicate a esperienze gastronomiche e avventure outdoor (“Slow Travel Stories”, “Gourmet Journey”, “Epic Outdoor”).

Ogni partecipante può inviare fino a 5 scatti in formato JPG (minimo 300 dpi) all’indirizzo elbapromotion.photo@gmail.com, indicando i propri dati e la categoria scelta. I professionisti e gli amatori dovranno anche inviare una stampa 50×70 cm all’indirizzo del Consorzio a Portoferraio.

Premi per ogni categoria

A rendere ancora più stimolante la partecipazione, i premi dedicati:

Turisti e residenti :

1° premio: buono spesa da 300 €

2° premio: buono da 200 €

3° premio: buono da 100 €

Professionisti/amatori :

1° premio: buono da 1.500 € per attrezzatura fotografica

2° premio: buono da 500 €

3° premio: soggiorno per 2 persone per 2 notti in una struttura affiliata

Influencer/blogger :

1° premio: soggiorno gratuito per 2 persone per 2 notti

2° premio: accesso a evento esclusivo di promozione turistica

3° premio: escursione outdoor guidata

Una giuria di esperti in fotografia, comunicazione e turismo valuterà le immagini in base a qualità tecnica, originalità, attinenza al tema e impatto emotivo. I vincitori saranno annunciati entro marzo 2026 e le migliori opere saranno protagoniste di una mostra fotografica sull’isola durante la stagione estiva.

Info e regolamento completo: www.elbapromotion.com/concorso-fotografico

Invii e contatti: elbapromotion.photo@gmail.com

Promotore: Consorzio Servizi Albergatori – Federalberghi Isola d’Elba

