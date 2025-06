Home

15 Giugno 2025

L’emozione corre sui pattini, podi e sorrisi: argento per Eleonora e bronzo per Vittoria

Livorno 15 giugno 2025 L’emozione corre sui pattini, podi e sorrisi: argento per Eleonora e bronzo per Vittoria

Pattinaggio, Ferrigno Eleonora conquista l’argento. Bronzo per Gentili Vittoria al 4° Trofeo Nazionale

Nuove soddisfazioni per le giovani promesse del pattinaggio artistico: in occasione del 4° Trofeo Nazionale Primi Passi e Giovani Promesse, che si sta svolgendo tra il Palasport di Massa e l’impianto sportivo di Luni Mare, le atlete in gara hanno saputo distinguersi con grinta e talento.

Protagonista della giornata è stata Ferrigno Eleonora, che nella categoria Giovani Promesse C (classe 2017/2016) ha conquistato una brillante medaglia d’argento, confermandosi tra le migliori interpreti della sua categoria. Una performance elegante e precisa che ha emozionato il pubblico e premiato l’impegno della giovanissima atleta.

Ottimi anche i piazzamenti delle sue compagne di squadra nella stessa categoria:

Angeli Anita ha chiuso in decima posizione, seguita da Brondi Janel in undicesima e Ughi Chiara, che ha concluso la sua gara in dodicesima posizione, dimostrando un livello tecnico in crescita e un grande spirito sportivo.

Nella sede di gara di Luni Mare, nella categoria Giovani Promesse D (anno 2014/2015), si è distinta Guarducci Nina, che ha ottenuto la sesta posizione, seguita a stretto giro da Rossi Camilla, classificatasi settima.

Ma la gioia non si è fermata qui: nella categoria Giovani Promesse D (anno 2012/2013), sempre sulla pista di Luni Mare, è arrivata una preziosa medaglia di bronzo per Gentili Vittoria, che ha regalato alla squadra un altro meritato podio. Ottime anche le prestazioni di Guarducci Eva e Vincenti Martina, che hanno chiuso la gara a pari merito in quinta posizione, confermando l’ottimo lavoro di gruppo.

A seguire le ragazze in gara, e a guidarle con competenza e passione, le allenatrici Letizia Tinghi, Cinzia Savi e Agnese Mori, che hanno accompagnato le giovani atlete in ogni fase della competizione, curando preparazione, tecnica e concentrazione.

Il trofeo, che coinvolge decine di società e centinaia di atleti provenienti da tutta Italia; si conferma un’importante vetrina per chi si affaccia al mondo delle competizioni nazionali. Offre esperienze formative e momenti di crescita dentro e fuori dalla pista.

