Lenny Bottai (Unità d’azione Comunista): “La bandiera dell’Ucraina non è simbolo di pace, vi spiego perchè”

13 Marzo 2022

Lenny Bottai (Unità d’azione Comunista): “La bandiera dell’Ucraina non è simbolo di pace, vi spiego perchè”

Livorno 13 marzo 2022

La bandiera ucraina non è simbolo di pace. Vi spiego perché!

Lenny Bottai: questo intervento/lettera non vuole assolutamente minare la necessaria solidarietà, che Livorno deve avere verso tutti i popoli che soffrono qualsiasi guerra. Vuole porre una riflessione sui tragici eventi che stiamo vivendo, stravolti da una narrazione tendenziosa che

difficilmente porterà alla pace nella quale tutti speriamo.

Mi rivolgo al Sindaco, all’amministrazione, alle associazioni intervenute ed alla città più in generale, alla mia amata Livorno, sempre solidale quando necessario ma che deve anche approfondire i fenomeni complessi come questo che stiamo vivendo, per non diventare funzionale a chi non coltiva affatto la pace, ma bensì la guerra.

In questi giorni siamo stati travolti dalla tragicità del conflitto in Ucraina, ed è partita puntualmente la macchina della solidarietà livornese.

Si sono viste diverse manifestazioni in piazza che hanno coinvolto tutti, dal sindaco alle realtà politiche ed associative cittadine, i quali hanno giustamente parlato di una necessità di costruire la pace nel mondo.

Tuttavia, siccome reputo importante anche riflettere sui fatti che hanno portato a questa guerra, evitando – ma non troppo – di entrare in posizionamenti politici, disquisendo ad esempio l’opportunità della NATO di accerchiare la Russia installando basi ed armamenti ad est, compiendo in quei territori esercitazioni militari provocatorie che non possono davvero rappresentare il “lavorare per la Pace” a cui tutti aspiriamo

Invito quantomeno la comunità ed il suo principale rappresentante a fare una riflessione più ampia sulla questione Ucraina e sull’opportunità di manifestare per la pace con questa bandiera nazionale.

Nel febbraio del 2015 combattevo in occasione del centenario del Livorno

Calcio, feci l’ingresso sul ring con una maglia con scritto “Donbass Libero”.

Suonavano gli amici, anzi i fratelli, della Banda Bassotti, proprio di ritorno da

una carovana di solidarietà nel Donbass. Molti livornesi mi chiesero “chi è

Donbass?”, sintomo chiaro che il mainstream non si era mai occupato della

questione che io invece conoscevo già, per i rapporti personali con molti che

si spendevano per quel conflitto, e per una sensibilità internazionalista.

Ho fatto stage sportivi in palestre popolari per raccogliere fondi per i bambini

orfani del Donbass, quindi, grazie a tanti amici che laggiù ci sono stati e ci

tornano ogni anno, e vanno proprio negli orfanotrofi, ho tentato per quanto

possibile di contribuire e sensibilizzare su di un conflitto che nessuno ha mai

voluto vedere, ma oggi irrompe nelle nostre TV a causa dell’invasione russa

in Ucraina e di una conseguente narrazione volutamente incompleta.

Nel 2013 in Ucraina c‘è stata una “rivoluzione colorata”, termine innovativo,

perché a seconda dell’opportunità, in occidente amiamo cambiare le

definizioni dei colpi di stato per addolcire la pillola, quando ci vanno bene.

L’operazione, chiamata Euromaidan, con la quale grazie a delle sommosse

popolari fu deposto l’allora presidente Janukovic, reo di aver ripensato ad un

possibile avvicinamento alla sfera europeista ed atlantica, causò un

rovesciamento del governo allora presente. Non entro nel merito politico, nel

giudizio politico del precedente governo, ma mi limito a narrare cosa tutti

possono controllare accadde attraverso un banalissimo Wikipedia.

A fare da ariete a questa stagione furono, non la richiesta di democrazia e

libertà, come spacciato dai nostri media, ma bensì i nazionalismi più beceri, i

quali, senza nascondersi troppo, iniziarono ad incendiare l’Ucraina. In piazza

difatti si portavano le foto di Stephan Bandera, collaborazionista dei nazisti

durante l’invasione avvenuta nella seconda guerra mondiale; insieme a

quelle ucraine comparvero le bandiere rosso-nere, legate proprio al suo

movimento che poi ha generato il Pravy Sektor (settore destro) partito ed

organizzazione paramilitare neofascista; quindi si formò un braccio

paramilitare armato che prese il nome di Battaglione Azov, il cui simbolo

(Wolfsangel), è proprio ripreso da un corpo delle SS.

Euromaidan, manifestanti con quadri di Bandera e a dx il Battaglione Azov con stemma nazista.

A cosa servirono questi “bravi ragazzi”?

Culturalmente a spingere il nazionalismo ucraino in chiave anti-russa,

militarmente a reprimere e compiere crimini sulle popolazioni russofone che

nel’est ucraino sono la maggioranza. Difatti si deve ricordare che la zona

prende nome di Novorossya (nuova Russia) e storicamente, lo ha ricordato

Barbero in questi giorni, il concetto di Russia nasce proprio in quella zona.

Fu poi la rivoluzione d’ottobre che, concedendo autonomia e identità alle

repubbliche, suddivise la zona nella RSS Ucraina.

Ma tornando ad Euromaidan, senza addentrarci troppo nella storia, anche se

serve, i crimini che accompagnarono quella stagione (tanto sponsorizzata

dai nostri media perché le garantì l’ingresso nella sfera dell’influenza

atlantica e europea) voglio ricordare la strage di Odessa, la quale vide 48

persone (solo quelle accertate) massacrate e bruciate vive nella casa del

sindacato dei lavoratori, appunto, perché “colpevoli” di essere filo-russi e

troppo di sinistra. Questo considerando che in Ucraina difatti si iniziò a

cancellare tutta la storia recente, cambiando addirittura nome a strade e

piazze, ed abbattendo simboli che la legavano alla RSS Ucraina, ma ciò non

in tutte le zone fu possibile a causa delle resistenze di molti cittadini, in

prevalenza russofoni ma non solo, che si opposero.

Immagini della strage di Odessa

Fu una stagione di intimidazioni e massacri, di cancellazione della storia

recente dell’Ucraina e di negazione di diritti come parlare la lingua russa.

Fu per questo che la Russia entrò in Crimea per annetterla, essendo abitata

in stragrande maggioranza da russofoni, ed il Donbass, per lo stesso motivo,

iniziò a chiedere indipendenza, avvenuta a seguito di un’auto-proclamazione

seguita ad un referendum passato con larghissima maggioranza (80%) di

Donetsk e Lugansk. Ma questo – ovviamente – non venne accettato da Kiev,

che rimase libera di agire grazie all’appoggio strategico di UE e NATO.

Nel 2015 si arrivò alla stipula del protocollo di Minsk, nel quale le parti si

accordarono per un “cessate il fuoco”, con l’accordo bilaterale di

riconoscere le due neonate repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk

(proprio dove ha giocato Cristiano Lucarelli), e con l’allontanamento

dell’Ucraina lontano dalla sfera russa col governo Proshenko. Tuttavia, il

“cessate il fuoco” non fu mai stato rispettato dal governo ucraino, è ciò

senza che nessuna organizzazione internazionale intervenisse a supporto

delle dette popolazioni, sostenute solo dalla Russia.

In Donbass, difatti, nel silenzio totale dei nostri media, grazie al governo

ucraino che ha non solo legittimato ma anche riconosciuto e premiato le

milizie naziste citate, inserendole addirittura nella guardia nazionale, sono

morte circa quindicimila persone delle quali duecento bambini, con tanto di

sacrari dedicati che si trovano con una semplice ricerca on line. Ma i nostri

media si sono rapidamente dimenticati tutto.

Di tutto questo il governo ucraino, passato poi nel 2019 da Proshenko all’ex

attore Zelensky, il quale ha continuato la stessa identica linea del

predecessore, quindi è ampiamente responsabile e non può oggi, a causa

dell’invasione russa, essere assolto e visto come simbolo di pace, oppure

vittima di una guerra che ha causato.

A sinistra Zelensky insignisce del titolo di eroe dell’Ucraina il paramilitare del Pravy Sektor

Kozubailo, a destra il sacrario dei bambini caduti in Donbass.

Ecco perché oggi portare in piazza la bandiera ucraina non è affatto un

simbolo di pace e vi invito a riflettere!

In questi giorni stiamo assistendo ad un atteggiamento vergognoso da parte

dell’Europa, nonché dell’Italia, le quali, oltre a favorire questa narrazione,

esercitando una memoria selettiva, soffiano sul fuoco del conflitto

annunciando finanziamenti ed armi all’Ucraina legittimandosi con una

campagna mediatica a senso unico, perché i soldi tanto li prendono dalle

tasche dei cittadini a cui raccontano di essere per la pace.

Ma non eravamo una nazione che ripudia la guerra come soluzione delle

controversie internazionali?

Ecco, invito pertanto ad osservare cosa sta accadendo nel nostro paese,

dove si stanno creando le condizioni per giustificare l’ennesimo conflitto,

cercato solo per ragioni di geopolitica (bisognerebbe parlare del gas russo,

ma si farebbe notte). Stiamo insomma trasformando in vittima un governo

(non i popoli, quelli sono ben altra cosa, ma debbono anche farsi carico di

tutto ciò che è successo dal 2013 ad oggi, e prenderne le distanze se

vogliono la pace) che vittima non è affatto. Bisogna ricordare infatti che

queste dinamiche di utilizzo di reparti come quelli citati sono le stesse che

hanno creato il terrorismo islamico, a suo tempo comodo per combattere

l’URSS, poi sfuggito di mano per stessa ammissione della Casa Bianca.

Ad oggi il governo ucraino, non solo si serve dei bracci armati neonazisti

ufficialmente, ma di democratico non ha proprio niente, e compie operazioni

come quella riportata di recente <<senza alcun clamore>> dai nostri media,

dove il SBU (servizio segreto ucraino) siccome riteneva che uno dei

diplomatici ucraini presenti a Minsk alla trattativa col governo russo fosse

una spia, non lo ha arrestato e processato, ma freddato con un colpo di

pistola in testa a seguito di un processo sommario. Così come a Mariupol si

vedono video di eserciti di coscritti, tra i quali bambini, che imbracciano

mitra e bandiere naziste del battaglione Azov e giurano di difendere la patria.

A dx l’annuncio de La Stampa dell’uccisione di un diplomatico ucraino,

a sx un bambino soldato di Mariupol

Quindi domando: siamo sicuri che la bandiera ucraina è simbolo di pace

oggi? In quale misura e per quale motivo?

Attenzione a concentrarsi perciò solo sul mostro di turno, Putin, il quale

seppur non mi rappresenta affatto, è diventato parte attiva di questo conflitto

solo da pochi mesi, e renderlo il nuovo Saddam (con rituale richiamo alle

armi chimiche…) può servire a dimenticare tutto quello che in Ucraina, ed in

special modo nel Donbass, è successo impunemente dal 2014 ad oggi.

Detto questo, ribadisco che, augurandomi davvero che si arrivi presto alla

pace, magari con un ritiro delle forze russe contestuale con la garanzia di

neutralità dell’Ucraina dal campo atlantico – fatto che comporterebbe basi ed

armi in quel territorio e vorrebbe dire quindi un futuro di tensioni geopolitiche

– così come mi auguro anche il riconoscimento vero delle due repubbliche di

Lugansk e Donetsk, che hanno il sacrosanto diritto di vivere in pace; e

ribadisco il mio invito a non trasformare la bandiera dell’Ucraina in una

bandiera di pace, perché i fatti parlano chiaro, e se i cittadini di questa

nazione legittimamente vogliono oggi manifestare per la pace, ben venga,

ma prendano atto di quanto esposto ed anche le dovute distanze dal

governo ucraino, ritenendolo corresponsabile della situazione che viviamo.

Il chiaro collegamento tra NATO e Azov, con i riferimenti ideologici.

Vogliamo davvero la pace?

Cerchiamola veramente allora iniziando a fare chiarezza, nel rispetto di ogni

vittima generata da questo conflitto, che non inizia oggi ma nel 2013.

Qui lancio anche una provocazione, siccome io stesso mi sono avventurato

nell’ipotesi, dico che, se volessimo fare una campagna di solidarietà eguale,

per gli ucraini ma anche per le popolazioni di Lugansk e Donetsk, che lo

ripeto la guerra la patiscono da otto anni, e volessimo approcciare l’iniziativa

di spedizione di pacchi, accoglienza profughi, oppure adozione di orfani,

come io stesso ho fatto, benché per l’Ucraina il Donbass sia territorio

nazionale, scopriremmo che non esiste possibilità di raggiungerli in nessun

modo, perché il governo ucraino non lo permette (proviamo?). Sfido Sindaco

ed associazioni a testare ciò che dico.

E da qui si capisce quanto strumentale possa essere la normalizzazione del

governo ucraino e della figura di Zelensky, ad oggi promosso dai nostri

media come una vittima.

Domenica 13, al Circolo Arci La Rosa ospiteremo Clara Statello, osservatrice

internazionale dal 2016 in Donbass, proprio per fare chiarezza su quanto i

nostri media hanno “casualmente tralasciato”, ricordando che la pace si

coltiva, costruendo un mondo multipolare.

Lenny Bottai – Unità d’Azione Comunista Livorno

