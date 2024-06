Home

1 Giugno 2024

"Serve maggior sostegno alla cultura da parte dei privati"

Livorno, 1 giugno 2024 – Lenzi: "Restaurare le terme del Corallo e farne i cosiddetti "Uffizi al mare" (VIDEO)

Simone Lenzi, Scrittore, ma anche assessore alla Cultura del Comune di Livorno:

“Ho un sogno/sfida, che mi porto fin da bambino, buttare giù il cavalcavia della stazione e restaurare le terme del Corallo e farci i cosiddetti “Uffizi al mare“. Questa è la cosa, realizzata la quale, posso andare in pensione in pace”.

L’assessore tratteggia poi la esperienza da politico.

“la difficoltà più grande, inizialmente, è stata trovarsi una realtà straordinariamente ricca di stimoli e iniziative, ma molto frammentaria“.

“Livorno era una città che trovava difficoltà a fare sistema. Nella disgrazia del covid, paradossalmente, c’è stato elemento positivo: tante realtà hanno cominciato a comprendere che mettersi insieme era la chiave di volta per resistere. Credo che questa lezione sia rimasta e mi abbia reso il lavoro un po’ più semplice. La difficoltà che rimane, e sulla quale stiamo cercando di lavorare, è quella di coinvolgere di più anche i privati” e le aziende.

“Scrivere ed amministrare sono due cose diverse, però l’elemento comune tra le due cose c’è stato, il grande amore per questa citta”.

“Ogni grande amore – spiega l’autore del Lungomai di Livorno – è formato sempre da due elementi: c’è sempre un minimo di rabbia. Nel ‘Lungomai’ la rabbia era nel vedere a volte una città che non reagiva, che si era chiusa in se stessa”.

“Quello che abbiamo cercato di fare, per le mie deleghe, è stato quello di mettere Livorno davanti alla sua bellezza, ai suoi elementi di forza della sua storia: penso alla mostra di Modigliani e alle cose fatte dopo come il Festival Mascagni. Tutti elementi per dire ai Livornesi ‘questa è la vostra città, e non è poco’.