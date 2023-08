Home

Basket

Leonardo Giachetti confermato nel roster della Pallacanestro Don Bosco

8 Agosto 2023

Livorno 8 agosto 2023 – Leonardo Giachetti confermato nel roster della Pallacanestro Don Bosco

Continua a comporsi il roster della prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, che, nella prossima stagione ormai alle porte, andrà a disputare il campionato di Serie C, un torneo davvero molto competitivo; la società conferma Leonardo Giachetti nella grande famiglia rossoblu,

Giachetti è autore di un ottimo campionato 22-23 in Serie C Gold, nel quale ha prodotto 6,2 punti a partita, ai quali vanno aggiunte le altrettanto buone prestazioni con l’Under 19 d’Eccellenza.

Ancora giovanissimo, è appena ventenne, alto 1,96, Leonardo è un’ala che ha i suoi punti di forza in uno spiccato atletismo ed un grande spirito combattivo, doti che lo rendono un punto fermo della Pallacanestro Don Bosco 2023/24.

Grande la soddisfazione di Leonardo per il conferma in rossoblu, come confermano le sue parole una volta ricevuta l’attesa notizia: “Sono davvero contento per la conferma nel roster di una società blasonata come la Pallacanestro Don Bosco; sono orgoglioso di affrontare un campionato così competitivo come la prossima Serie C abbracciando un progetto importante come quello rossoblu, quello di affrontare un campionato nel quale le squadre sono composte prevalentemente da senior, con tanti ragazzi giovani. Spero di avere un buon seguito di pubblico, perché so per certo che ci sono tanti appassionati che sono entusiasti di questo progetto. Vorrei inoltre aggiungere – continua Leonardo – che sarà un piacere tornare a giocare con Filippo Di Sacco, con il quale ho condiviso la comune esperienza con la Pielle; penso che la sua esperienza possa essere utilissima nel percorso di crescita dei tanti giovani presenti nel roster”

