11 Agosto 2024

Leonardo Pieraccioni show al mare: risate a Castiglioncello con la sua versione di "Another One Bites the Dust" (Video)

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 agosto 2024 – Leonardo Pieraccioni show al mare: risate a Castiglioncello con la sua versione di “Another One Bites the Dust” (Video)

Castiglioncello, 11 agosto 2024 – Non è certo passato inosservato il divertente show di Leonardo Pieraccioni ai bagni Tre Scogli di Castiglioncello. In una performance improvvisata e irresistibilmente comica, il noto attore e regista toscano si è cimentato in una cover del celebre brano dei Queen, “Another One Bites the Dust,” sfoggiando un inglese maccheronico che ha fatto ridere tutto il pubblico presente.

Con infradito e un asciugamano in mano, Pieraccioni ha interpretato Freddie Mercury con il suo inconfondibile stile, ironizzando sulla sua pronuncia non proprio perfetta: “da rivedere ma sound bomba!” ha commentato scherzando. E così, tra risate e applausi, ha lanciato il suo divertente grido: “Anadar bast dast, Hau!!”

Un momento di puro divertimento che ha reso la serata a Castiglioncello indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di assistere al simpatico concerto al tramonto. Come sempre, Pieraccioni riesce a conquistare il pubblico con la sua ironia genuina e il suo spirito toscano, promettendo che il meglio deve ancora venire con l’imminente tour.

