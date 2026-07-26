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Leone oroscopo agosto 2026: carisma al massimo, amore protagonista e nuove opportunità economiche

Oroscopo del mese

26 Luglio 2026

Leone oroscopo agosto 2026: carisma al massimo, amore protagonista e nuove opportunità economiche

Leone oroscopo agosto 2026: carisma al massimo, amore protagonista e nuove opportunità economiche

Agosto sarà il vostro mese e vi permetterà di mettere in luce qualità, talento e determinazione. Fino al 23 agosto il Sole nel vostro segno, sostenuto da Giove, amplifica il carisma e favorisce occasioni preziose sia nella vita personale sia in quella professionale. Il morale cresce e anche la fiducia nelle vostre capacità torna ai massimi livelli. Tra il 1° e il 10 agosto Marte e Urano favoriscono progetti creativi, amicizie stimolanti e idee innovative che potrebbero trovare terreno fertile. Successivamente sentirete il bisogno di rallentare leggermente i ritmi e di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno a voi. Mercurio, particolarmente favorevole tra il 10 e il 24 agosto, renderà il dialogo più efficace e vi aiuterà ad affrontare con lucidità anche le questioni più delicate. Plutone continuerà a trasformare i rapporti più importanti, mentre dal 24 agosto il passaggio del Sole in Vergine porterà maggiore attenzione alla gestione del denaro e ai progetti futuri.

Panorama sentimentale

L’amore sarà uno dei punti di forza del mese. Il vostro modo di vivere i sentimenti sarà generoso, spontaneo e coinvolgente, capace di conquistare chi vi circonda. Nei primi giorni di agosto la comunicazione potrebbe richiedere qualche attenzione in più, ma dal 6 Venere renderà il clima più armonioso e favorirà il dialogo, la complicità e il desiderio di condividere momenti speciali. Passione e dolcezza riusciranno a trovare un ottimo equilibrio.

In una relazione

Dal 6 agosto il rapporto di coppia ritroverà entusiasmo e leggerezza. La complicità crescerà e sarà più semplice affrontare insieme i piccoli problemi quotidiani. Dopo l’11 potreste apparire più riservati del solito, sorprendendo il partner, ma basterà comunicare con sincerità per evitare malintesi. Tra il 10 e il 24 agosto sarà il momento ideale per chiarire ogni dubbio e rafforzare la fiducia reciproca.

Single

Il fascino sarà difficile da ignorare e le occasioni d’incontro non mancheranno. Dopo il 6 agosto una conoscenza nata durante un’uscita, una vacanza o grazie a un gruppo di amici potrebbe trasformarsi in qualcosa di più coinvolgente. Se state cercando una storia intensa, le stelle favoriscono soprattutto i nati della prima decade. Lasciatevi guidare dall’istinto senza rinunciare alla naturale spontaneità.

Carriera / Finanze

La seconda parte del mese porterà interessanti novità sul fronte economico. Dal 24 agosto potrebbero aprirsi nuove prospettive legate a un contratto, a una collaborazione o a una proposta professionale destinata a migliorare la vostra situazione. Un aumento di stipendio o un riconoscimento economico non sono da escludere. Ascoltate con attenzione i consigli di chi vi circonda, ma valutate ogni scelta con prudenza: le decisioni più ponderate saranno anche quelle più vantaggiose nel lungo periodo.

Leone oroscopo agosto 2026: carisma al massimo, amore protagonista e nuove opportunità economiche