Leone: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Il segno zodiacale del Leone può aspettarsi una settimana interessante e piuttosto movimentata.

Dal punto di vista amoroso, grazie alla presenza di Venere in Ariete, ci saranno delle buone opportunità per il cuore, e in particolare per coloro che sono single. Potrebbe esserci l’inizio di una nuova relazione o un’incontro speciale che porterà una ventata di freschezza e vitalità nella vita dei Leoni.

Per quanto riguarda il denaro, sarà importante prestare attenzione alle spese e mantenere un certo controllo sulle finanze, visto che la presenza di Marte in Toro potrebbe portare a qualche spesa impulsiva o a dei costi imprevisti. Tuttavia, la combinazione di Giove in Pesci e Nettuno in Pesci potrebbe portare anche delle opportunità di guadagno inaspettate, quindi è importante rimanere aperti alle possibilità che la vita può offrire.

Per quanto riguarda il lavoro, la presenza di Saturno in Acquario suggerisce una maggiore responsabilità e un lavoro più duro, ma questo porterà anche dei risultati positivi e delle opportunità di crescita professionale. Sarà importante rimanere concentrati e dedicarsi al lavoro con passione e impegno per raggiungere i propri obiettivi.

Nella sfera planetaria, Mercurio in Acquario suggerisce una maggiore attenzione alla comunicazione e alla capacità di pensare fuori dagli schemi, mentre Plutone in Sagittario può portare ad una maggiore introspezione e alla ricerca del significato più profondo della vita.

In sintesi, la settimana del 19 marzo 2023 sarà un periodo piuttosto movimentato per i Leoni, con opportunità interessanti sia in amore che nel lavoro e nelle finanze, ma sarà importante rimanere concentrati e dedicati ai propri obiettivi per ottenere i risultati desiderati.

