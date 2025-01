Home

Leone, oroscopo febbraio 2025: ascoltare e accogliere i punti di vista altrui

27 Gennaio 2025

Questo mese ti invita a guardare con maggiore attenzione verso chi ti circonda. Gli altri giocheranno un ruolo significativo nella tua vita, e il cielo, con il Sole, Mercurio e Plutone opposti al tuo segno nella prima metà del mese, ti sprona a comunicare ma anche ad ascoltare e accogliere i punti di vista altrui. È importante prestare orecchio ai pareri delle persone, poiché potresti imbatterti in atteggiamenti ostili o confronti diretti.

Fortunatamente, Giove in aspetto positivo ti offre il supporto necessario per mantenere relazioni sociali solide e armoniose. Il tuo senso dell’umorismo e la tua energia vibrante ti renderanno particolarmente gradito, soprattutto tra persone giovani di spirito. Dopo il 15, il clima si distende e una maggiore fluidità nelle interazioni ti permette di rilassarti e gestire situazioni potenzialmente stressanti. Tuttavia, è importante agire con saggezza e maturità nelle relazioni, senza lasciarti trasportare troppo dalle emozioni.

Dal 4 in poi, il settore affettivo riceve una spinta favorevole grazie a Venere in Ariete, che accende i tuoi sentimenti e ti invita a vivere emozioni intense. Nonostante ciò, Marte in Cancro potrebbe limitare la tua capacità di esprimere apertamente ciò che provi, spingendoti a lavorare su una maggiore consapevolezza e sensibilità verso chi ami.



Sentimenti

Febbraio sarà un mese in cui i tuoi sentimenti prenderanno vita con calore e intensità, soprattutto grazie all’influenza di Venere. Tuttavia, Marte in Cancro potrebbe ostacolarti, rendendo un po’ difficile esternare le tue emozioni in modo diretto. Se trovi difficile esprimerti, cerca di compensare con gesti d’affetto e attenzione verso il partner o la persona che ti interessa. La sensibilità e la generosità saranno le chiavi per aprire il cuore di chi ami.

In coppia:

La prima metà del mese potrebbe risultare più impegnativa, con un partner che potrebbe rivelarsi particolarmente esigente. Tuttavia, Venere ti aiuterà a risvegliare il desiderio di rafforzare il legame con la tua metà. Mostrare pazienza ed empatia sarà essenziale per superare eventuali tensioni. Dal 15 in poi, la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente, permettendoti di godere di momenti di complicità e intesa.

Single:

Se sei alla ricerca dell’amore, febbraio potrebbe offrirti qualche occasione interessante. Sarai animato dal desiderio di conquistare, ma la timidezza o l’incertezza potrebbero frenarti in alcune situazioni. Nonostante ciò, la tua lealtà e la tua passione ti aiuteranno a convincere l’oggetto dei tuoi desideri. Fai attenzione, però, a non investire troppo tempo in persone che non sanno esattamente cosa vogliono. Sii paziente, il momento giusto arriverà.

Soldi e lavoro

In ambito professionale, febbraio potrebbe portarti buone notizie, soprattutto dopo il 4. Se hai presentato richieste, come un finanziamento o un avanzamento di carriera, potresti finalmente ricevere risposte positive. Inoltre, potresti avere l’opportunità di partecipare a una formazione o acquisire nuove competenze, in particolare nella prima metà del mese.

Giove, sempre attivo nel settore dei contratti e dei progetti, favorisce i tuoi obiettivi professionali e ti spinge a metterti in gioco. È un buon momento per intraprendere nuove iniziative o consolidare collaborazioni. Tuttavia, assicurati di valutare attentamente ogni proposta, evitando di agire impulsivamente.

Le tue finanze potrebbero beneficiare di entrate inaspettate o di un miglioramento della gestione economica. Usa il tuo naturale fascino e il tuo spirito persuasivo per cogliere le opportunità che il mese ti offre, sia sul lavoro che nella sfera personale.

