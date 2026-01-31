Leone, oroscopo febbraio 2026: un mese di relazioni intense e scelte importanti

Home

31 Gennaio 2026

Febbraio ti chiede presenza, ascolto e capacità di metterti davvero nei panni dell’altro. Sarai fortemente orientato/a verso il partner, il socio o chi condivide con te un progetto importante. Fino al 18, il Sole insieme a Marte e Plutone illumina il settore delle relazioni: tutto passa dallo specchio dell’altro, e il tuo atteggiamento diventa decisivo. Più sei autentico, più ricevi; più provochi, più trovi resistenze, perché l’iper-reattività altrui sarà evidente.

Mercurio e Venere, uniti fino al 6, favoriscono dialoghi costruttivi, chiarimenti e accordi che, col tempo, possono riflettersi anche sul piano economico. Il 14 segna un passaggio importante: Saturno entra in Ariete e si armonizza con Nettuno, aprendo una fase di profonda evoluzione interiore, spirituale, culturale o intellettuale. Urano in Toro, in aspetto di tensione soprattutto per l’ultimo decano, inizia dal 4 a scardinare vecchie certezze professionali: cambiamenti improvvisi o notizie inattese potrebbero sorprenderti. Dopo il 18, la tua vita interiore si risveglia con forza, insieme a desideri più intensi e consapevoli.

Panorama sentimentale



Complicità e differenze convivono per tutto il mese. Fino al 10 dovrai trovare il giusto equilibrio tra la tua esigenza di libertà e quella dell’altro: un mix ben dosato rende il legame più stimolante. Attenzione agli sbalzi d’umore, perché l’aria è carica di elettricità emotiva. Dopo il 18, il tuo carisma cresce visibilmente: starà a te decidere come utilizzarlo.

In una relazione

Il rapporto di coppia occupa il centro della scena almeno fino al 10. È il momento giusto per parlare, ascoltare e dimostrare affetto con gesti concreti. Se offri attenzione e pazienza, riceverai molto di più in cambio. Evita però di abbassare la guardia: il partner sa bene cosa desidera. Dopo il 18, l’intesa fisica e la passione tornano protagoniste.

Single

Il desiderio di incontrare l’anima gemella è chiaro e potente. Attenzione però a non accelerare troppo i tempi: un approccio eccessivamente intenso potrebbe spaventare chi ti interessa. Le occasioni non mancano, soprattutto a inizio mese, ma vincono calma, dolcezza e autenticità.

Carriera / Finanze

Marte e Plutone rafforzano la tua determinazione, ma rendono anche più forti le resistenze esterne. Il dialogo diventa l’unica vera chiave per portare avanti obiettivi condivisi con soci o partner professionali. Dopo il 18 emergono nuove realtà: accetta i cambiamenti necessari e apriti a punti di vista diversi, perché proprio lì si nasconde l’evoluzione che stai cercando.

