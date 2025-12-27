Home

Leone oroscopo gennaio 2026: Concentrate le energie sul lavoro

27 Dicembre 2025

Leone oroscopo gennaio 2026

Panoramica generale

Gennaio ti invita a concentrare le energie sul lavoro, sui contratti e sull’organizzazione della quotidianità. Il forte concentrato planetario in Capricorno (Sole fino al 20, Mercurio fino al 19, Venere fino al 17 e Marte fino al 23) sostiene il tuo impegno professionale e ti rende attivo, determinato e particolarmente efficace. Hai molte carte in mano per dimostrare il tuo valore, ma Urano, soprattutto per l’ultimo decano, può creare tensioni con colleghi o superiori: evita atteggiamenti troppo orgogliosi. Plutone in opposizione al tuo segno stimola trasformazioni profonde nei rapporti importanti, personali o contrattuali: alcune situazioni non possono più restare immutate. Dal 21, con il Sole in Acquario affiancato da Venere e Mercurio, il dialogo migliora e diventa più semplice trovare accordi. Marte dal 23 alza il livello di intensità: scegli se usare questa energia per costruire o per combattere.

Panorama sentimentale

Il clima affettivo è intenso e trasformativo. Plutone di fronte a te, soprattutto per il primo decano, spinge l’amore verso svolte decisive: nulla resta superficiale. Dal 17 in poi, con l’arrivo progressivo di Venere, Mercurio, Sole e Marte in Acquario, la tua vita sentimentale accelera e può regalare grandi emozioni, ma richiede equilibrio per evitare eccessi.

In una relazione

Complicità e passione caratterizzano gran parte del mese. Gli scambi sono profondi e sinceri, capaci di rafforzare il legame. Dopo il 23, però, l’atmosfera potrebbe diventare troppo accesa: non confondere il fuoco della passione con quello del conflitto e scegli il dialogo.

Single

La vita quotidiana e professionale offre occasioni interessanti, soprattutto nella prima parte del mese. Un incontro inizialmente discreto potrebbe consolidarsi intorno al 17. Potresti essere attratto da una persona carismatica e molto diversa dalle tue esperienze passate: lasciati sorprendere.

Carriera / Finanze

Saturno in Pesci frena momentaneamente il settore finanziario: richieste di prestiti o facilitazioni economiche potrebbero richiedere ancora pazienza. Tuttavia, dal 17 un contratto può essere rinegoziato a tuo favore. Chiarisci bene i tuoi obiettivi e agisci con calma e lucidità: la strategia vince sull’impulsività.

