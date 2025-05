Leone, oroscopo giugno 2025: voglia di vincere, passioni forti e un progetto che decolla

Home

27 Maggio 2025

Giugno è per te un mese che ha il profumo delle grandi promesse e delle sfide vinte sul campo. Il Sole e Urano in Toro fino al 20 ti pungolano sul piano professionale: c’è aria di cambiamento e non tutto sarà semplice da gestire Ma ora hai molte carte a tuo favore. Accetta la sfida, senza paura

Giove ti sostiene attraverso la rete di amicizie e collaborazioni: non sei solo, e se saprai valorizzare le persone giuste, riceverai in cambio supporto, idee e perfino nuove opportunità. Marte è nel tuo segno per tutto il mese e accende il tuo entusiasmo vitale: hai voglia di vivere, di agire, di essere protagonista del tuo destino. Tutto ti spinge a realizzare qualcosa di importante.

Mercurio (dall’1 al 10), Venere e Saturno in Ariete, un segno di fuoco come il tuo, stimolano la tua creatività. Dopo il 20, il Sole e Giove nei Gemelli riaccendono i riflettori su un progetto che potrebbe rivelarsi centrale per il tuo futuro: può trattarsi di un’idea, una collaborazione o qualcosa legato alla tua visibilità pubblica.

Panorama sentimentale

Il cuore batte forte questo mese, e non è solo un modo di dire. Il settore affettivo è tra i più illuminati del tuo cielo: Venere e Marte, entrambi in posizione favorevole, nutrono il tuo fascino, la tua passionalità, e ti rendono quasi magnetico.

Nei primi dieci giorni, Mercurio in Ariete si unisce a Nettuno, e questo può portare un incontro del tutto inaspettato ma denso di significati, quasi magico. La passione sarà il filo conduttore: questo è un mese in cui il cuore prende il sopravvento sulla ragione.

Per chi è in coppia, giugno promette scintille sotto le lenzuola ma anche una ritrovata intimità emotiva. La complicità si rafforza, e per alcuni può essere come vivere una seconda luna di miele.

Se sei single, giugno potrebbe riservarti più di una sorpresa. Il tuo fascino è alle stelle, il tuo carisma funziona a meraviglia e la tua energia magnetica ti rende un catalizzatore naturale. Venere e Marte ti spingono a cercare l’amore con passione ma anche con sincerità. Gli amici, questo mese, potrebbero essere preziosi alleati: un incontro potrebbe avvenire proprio grazie a una segnalazione, un invito, una serata condivisa.

