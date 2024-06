Leone, oroscopo luglio 2024, energia e dinamismo

Home

27 Giugno 2024

L’oroscopo per il segno del Leone per il mese di luglio 2024.

Il mese di luglio si apre con energia e dinamismo per i Leone. Non permettete a nulla di fermarvi e raggiungerete i vostri obiettivi. Questo è il momento ideale per esprimere i vostri desideri, poiché le stelle sono particolarmente propizie, sia per la creatività che per le questioni pratiche. La vostra intelligenza e efficienza saranno al massimo, rendendovi inarrestabili.

Configurazione astrale di luglio 2024 per il Leone:

Sole : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 21, poi nel vostro segno (Leone);

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 21, poi nel vostro segno (Leone); Luna : Nuova e leggermente favorevole (Cancro) il 6, piena e in opposizione (Acquario) il 21;

: Nuova e leggermente favorevole (Cancro) il 6, piena e in opposizione (Acquario) il 21; Mercurio : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 1, poi nel vostro segno (Leone), e leggermente favorevole (Vergine) dal 25;

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 1, poi nel vostro segno (Leone), e leggermente favorevole (Vergine) dal 25; Venere : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 10, poi nel vostro segno (Leone);

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 10, poi nel vostro segno (Leone); Marte : In tensione (Toro) fino al 19, poi favorevole (Gemelli);

: In tensione (Toro) fino al 19, poi favorevole (Gemelli); Giove : Favorevole (Gemelli);

: Favorevole (Gemelli); Saturno : Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci);

: Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci); Urano : In tensione (Toro);

: In tensione (Toro); Nettuno : Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci) dal 2;

: Retrogrado e leggermente sfavorevole (Pesci) dal 2; Plutone: In opposizione (Acquario).

Amore:

Venere vi sorride, assicurandovi un flusso costante di energia amorosa. Presto, entrando nel Leone, Venere accenderà la vostra sensibilità e romanticismo. La connessione con il vostro partner sarà naturale e diretta, come desiderate. Evitate di litigare per questioni di poco conto per non guastare la felicità promessa da questo mese. Se siete single, siate pronti per un incontro significativo. Il rinnovo della Luna porterà un incremento del vostro fascino, spingendovi a prendere l’iniziativa. Le parole giuste verranno naturalmente, e per alcuni, un viaggio potrebbe essere l’occasione per un nuovo inizio amoroso.

Lavoro:

Luglio offre numerose opportunità di crescita professionale. Il vostro talento vi permetterà di eccellere in ogni situazione. Tuttavia, evitate di lasciarvi trasportare dall’audacia senza riflettere, poiché potreste perdere l’obiettività. Prendetevi un momento per organizzare i pensieri e agire con saggezza. Se procederete con calma e ponderazione, farete progressi significativi nel lavoro, con benefici anche economici.

Salute:

Avrete energie benefiche da gestire con cura per evitare eccessi. Seguite i consigli di un nutrizionista di fiducia e ascoltate i segnali del vostro corpo. Un sonno di qualità è fondamentale per mantenere una buona salute.

Fortuna: I giorni più fortunati saranno il 7, il 22 e il 30 di luglio.

